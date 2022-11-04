Ankara’da Bir İlk Daha: “Afet Farkındalık Parkı”nın Temeli Atıldı... Simülatörler ve 5 Boyutlu Sinema...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte afet farkındalığı oluşması için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya ve yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Kentin tüm paydaşlarına afetle öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler veren Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından Bilim Ağacı Vakfı ile Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle yapımı gerçekleştirilecek olan “Afet Farkındalık Parkı”nın temeli atıldı.

AFET BİLİNCİ ARTIRILACAK

Konutkent Mahallesi 3028. Cadde’de yer alan parkın temel atma törenine ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, ABB Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, “Türkiye’nin genç beyinleri bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaklar. İstedik ki daha ilk aşamadan Türkiye’nin gerçeği olan afetler konusunda ciddi bir bilgi birikimiyle ve ciddi bir farkındalıkla hayata başlasınlar. Bunu yaparken de kendi elleriyle fidanlara, toprağa dokunmalarını sağlayarak farklı bir eğitim serüveni planladık. Buradaki tüm arkadaşlarımız afetlerin bütün boyutlarıyla A’dan Z’ye bilip bu yönde bilinçli bir refleks oluşturacak seviyede kendilerini geliştirecekler” dedi.

Gelecekte Türkiye’nin bilim insanları olacak bireylerin, daha ilk aşamada çevreci ve doğa dostu bir projenin içerisinde olmaları, onların tüm vizyonlarını olumlu etkileyeceğini ifade edenBilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atillaise “Afet Farkındalık Parkı’ toplumun dikkatini çekecek, toplumun öncelikleri içerisinde ne kadar önem arz ettiğini gösterecek” diye konuştu.

PARKTA SİMÜLATÖRLER VE 5 BOYUTLU SİNEMA YER ALACAK

Hem afet farkındalık bilincini artıracak hem de Başkente yeni bir yeşil alan kazandıracak projeyle, afetlerin oluşum nedenlerinin, afet esnasında yapılması gerekenlerin, afet öncesinde ve sonrasında ise alınabilecek önlemlerin çeşitli simülatörlerin yardımı ile anlatılacağı parkta özellikle çocuklara yönelik, uygulamalı eğitimler verilecek.

Afet sonrası toplanma alanı olarak da kullanılacak olan parkta, deprem ve yangın söndürme simülatörleri ile deprem afet bilinçlendirme filminin oynatılacağı 5 boyutlu sinema da yer alacak. Parkın 2023 Haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.