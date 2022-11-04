Sindirim Güçlüğü ve Hazımsızlık (Dispepsi) Problemi Neden Olur? Çaresi Nedir? İşte Dispepsi İçin Öneriler!

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi. Oldukça yaygın görülen hazımsızlık problemi için nelere dikkat edilmelidir?

Altta yatan problemi keşfedin.

Dispepsinin hangi probleme bağlı olarak geliştiğini keşfetmek ve bu probleme yönelik önlem almak en doğru adım olacaktır. Dispepsi, çok hızlı veya miktar olarak fazla yemeye, baharatlı ve yağlı yiyeceklerin tüketimine, bazı ilaçların yan etkilerine, sigara ve alkol kullanımına ve strese bağlı olarak gelişebileceği gibi gastroözofageal reflü hastalığı, mide kanseri, pankreas veya safra kanalı anormallikleri, peptik ülser, besin intoleransları, irritabl bağırsak sendromu, gastroparezi gibi tıbbi durumların da bir göstergesi olabilir.

Bu önerilere dikkat!

Az ve sık beslenin, yavaş yiyin: Bir öğünde miktar olarak fazla besin tüketmek ve hızlı yemek hazımsızlığınızı artırabilir. Bunun yerine az ve sık beslenin ve bir lokmayı en az 15 defa çiğnediğinizden emin olun.

Tetikleyici gıdalardan uzak durun: Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar hazımsızlık problemini artırabilir. Bununla birlikte, kişinin hazımsızlık semptomlarını artırdığını gözlemlediği besinler de elimine edilmelidir. Beslenme günlüğü tutarak semptomları gözlemlemek bu besinlerin tespiti için etkili bir yöntemdir.

Yedikten hemen sonra yatmayın: Yemek yedikten hemen sonra uzanmak yerine hafif yürüyüşler yaparak hazımsızlık problemini hafifletebilirsiniz.

Fazla kilolarınızdan kurtulun: Aşırı vücut yağı, üst karın bölgesine daha fazla baskı uygulayarak hazımsızlığı tetikleyebilir.

Besinlerin gücünden yararlanın.

Nane çayı: Nane antispazmodik bir etkiye sahiptir ve yemeklerden sonra 1 fincan nane çayı içmek mide bulantısı ve hazımsızlık gibi problemleri hafifletir. Ancak hazımsızlık reflü veya ülsere bağlı olarak gelişiyorsa nane çayı kesinlikle tercih edilmemelidir.

Papatya çayı: Papatya çayı gastrointestinal sistemdeki mide asidini azaltarak bağırsak rahatsızlığını hafifletebilir ve hazımsızlığı giderebilir. Bununla birlikte, strese bağlı bir hazımsızlık problemi yaşıyorsanız da faydalı olabilir; papatya çayının uykuyu tetiklemeye ve kaygıyı yatıştırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Ancak kan sulandırıcı kullanıyorsanız papatya çayını tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Zencefil: Zencefil mide asidini azaltarak hazımsızlık problemini hafifletebilir. Hazımsızlığın altında yatan neden mide asidi fazlalığıysa zencefil iyi bir seçenektir.

Elma sirkesi: Çok fazla mide asidi hazımsızlığa neden olabileceği gibi çok az mide asidi de olabilir. Hazımsızlığın altında yatan neden mide asidinin azlığıysa elma sirkesi iyi bir seçenek olabilir. Elma sirkesi salatalara eklenerek veya su ile seyreltilerek tercih edilebilir.

Rezene çayı: Rezene çayı yemekten sonra tüketildiğinde hazımsızlığı giderebilir ve mide krampları, mide bulantısı ve şişkinlik gibi diğer gastrointestinal sorunları yatıştırabilir.