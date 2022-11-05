05 Kas 2022 - 11:58- Belediyeler G: 05 Kas 2022 - 11:59

ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek!

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Gençlerin eğitimini önceleyen ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmak için çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerle de iş birliği yapmaya devam ediyor. 
ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğiyle 8 alanda ücretsiz yazılım eğitimi veriliyor. Python programlamadan robotik kodlamaya, web programlamadan görüntü işlemeye kadar pek çok alanda Ankara Bilim Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen online eğitimlerden 200 kişi yararlanıyor.

ABB ile Ankara Bilim Üniversitesi ortaklığında Başkentte bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlaması ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu istihdamın desteklenmesi amacıyla hazırlanan online eğitimler 24 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başladı. 

HEDEF: BEYİN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEK

Açılan derslere katılan gençlerin, alacakları eğitimlerin ardından teknoloji ve bilişim alanında temel oluşturacağını belirten ABB Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, “Hizmet anlayışında BLD 4.0 ile Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi istihdama katkı sağlayacak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve genç girişimcilerin önünü açacak çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Hedefimiz beyin göçünü önlemek ve nitelikli iş gücünün Ankara’ya değer katmasını sağlamak” dedi.

Ankara Bilim Üniversitesi akademisyenleri tarafından 35 gün süreyle 8 kategoride verilen dersler ise şöyle:

-Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

-Bilgisayar ile Görme ve Görüntü İşleme

-Video kodlama IP-TV ve VoIP Uygulamaları

-Python Programlama

-Robotik Kodlama

-Nesne Tabanlı Programlama Java I & II

-Web Programlama

-Görüntü İşleme

İlk etapta 200 kişinin yararlandığı dersler, 26 Kasım 2022 tarihinde tamamlanacak.

# ABB ve Ankara Bilim Üniversitesi İş Birliğiyle Yazılım Eğitimleri Başladı...Hedef : Beyin Göçünü Önlemek!, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bilim Üniversitesi, ankara
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05 Kas 2022 - 11:58 - Belediyeler

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