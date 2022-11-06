T3 Vakfı'ndan 4 bin öğrenciye burs desteği! Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Miktarı Ne Kadar Nasıl Başvurulur?

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturan ve öğrencilere sunulan burs programları bu yıl da Milli Teknoloji Hamlesi’nin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Yetenekli gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile 4 bin öğrencinin gelişimine katkı sağlarken ayrıca TEKNOFEST’te gönüllü olarak görev alma, kamplar, geziler, özel eğitimlere katılma ve T3 Vakfı’nın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatlar da sunuyor.

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1600 TL burs desteği verilecek.

Yükselen Yıldız Burs programına başvuru linki; https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0