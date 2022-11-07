Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi...

Vatandaşların balık-ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi. Balık tezgahının başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram eden Başkan Murat Köse, "Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da Mamak’ta yenir diyoruz.

Bugüne kadar birçok festival düzenledik, bugünde Mamaklı hemşehrilerimize balık festivalimizde palamut ikram ediyoruz” dedi. Açılış konuşmalarıyla başlayan festival, folklor gösterileri, animasyonlar ve konserler ile Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Bu yıl üçüncüsünü düzenledik

Festivallerin insanların bir araya getiren birleştirici bir güç olduğunu da ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara’da deniz yok ama Mamaklıları denizin en güzel tatları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizde vatandaşlarımızla aynı sofrada buluştuk aynı coşkuyu yeniden yaşadık.

Bugün balık festivali denince artık Ankara’nın aklına sadece Mamak geliyor. Lezzetin eğlence ile buluştuğu festivalimize katılım sağlayan tüm ailelerimize, her yaştan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.