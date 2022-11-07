07 Kas 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi...

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Mamak Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Balık Festivali’nin 3'üncüsü Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Mamak Belediyesi’nin geleneksel etkinliklerinden biri olan balık festivali Mamaklıların hafta sonuna renk kattı.
Ankara Haber; Mamak'ta Binler Geleneksel Balık Festivalde Buluştu... 14 Bin Porsiyon Saatler İçinde Tükendi... mask
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Vatandaşların balık-ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi. Balık tezgahının başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram eden Başkan Murat Köse, "Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da Mamak’ta yenir diyoruz. 

Bugüne kadar birçok festival düzenledik, bugünde Mamaklı hemşehrilerimize balık festivalimizde palamut ikram ediyoruz” dedi. Açılış konuşmalarıyla başlayan festival, folklor gösterileri, animasyonlar ve konserler ile Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşattı. 

Bu yıl üçüncüsünü düzenledik

Festivallerin insanların bir araya getiren birleştirici bir güç olduğunu da ifade eden  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara’da deniz yok ama Mamaklıları denizin en güzel tatları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizde vatandaşlarımızla aynı sofrada buluştuk aynı coşkuyu yeniden yaşadık.

Bugün balık festivali denince artık Ankara’nın aklına sadece Mamak geliyor. Lezzetin eğlence ile buluştuğu festivalimize katılım sağlayan tüm ailelerimize, her yaştan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun” dedi.

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Ankara Elektrik Kesintisi! 7 Kasım 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

07 Kas 2022 - 16:12 - Belediyeler

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