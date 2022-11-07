Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi:3,2 milyar lira 8 Kasım'da hak sahiplerine yatırılacak!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 30 dakika süren Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.

Sosyal yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım Salı günü itibariyle 2,5 milyon kişiye 3,2 milyar liralık ödeme yapılacağına belirterek, elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesinin de bu hafta içinde yapılacağını söyledi.

"TOGG, ÖNEMLİ BİR SEMBOL OLDU..."

Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki Kasım ayı ödemesinin de geçtiğimiz günlerde tamamlandığını ifade eden Erdoğan, konuşması sırasında Türkiye’de yerli sermaye ile oluşturulan otomobil markası Togg'un insanlar için önemli bir sembol haline geldiğini de paylaştı. Erdoğan, "Bu, sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işleri itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz" diye konuştu ve araçların Şubat 2023'te satışa sunulacağını belirtti.

TOKİ KURALARI MART AYINA KADAR BİTECEK"

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra konutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü ve aile kurumu ile ilgili Anayasa değişikliği hakkındaki da değerlendirmelerde bulundu.

https://youtu.be/Qi0bL9Pn4GI

"HALK OYLMASINA GÖTÜRÜLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ"

"Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuları halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize sözümüz gereği, meclis denkleminde başka bir mecburiyet ortaya çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelttiği “kara para” ve “uyuşturucu” suçlamalarına da değindi. "Uyuşturucu gibi bir insanlık suçu ile, polislerimize ve hükümetimize iftira atanların siyaset yapmalarının ötesinde sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" diyen Erdoğan, "Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, uyuşturucuyla, mafyayla, küresel tefecilerle aynı fotoğrafın içine sokuyorsa, yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir" diye konuştu.

Hükümetinin sağlık alanında yaptığı çalışmalara da vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç şüphesiz, sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimin en önemli sembolleri; güçlü altyapımız, dijitalleşme yoluyla hizmet standartlarını yükseltmemiz ve şehir hastanelerimizdir. Şimdi de sağlık sistemimizi, çalışma şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücümüz ve ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla ‘Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz" dedi.