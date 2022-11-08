08 Kas 2022 - 20:19- Belediyeler G: 08 Kas 2022 - 20:20

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi “Engeller Tarih Olsun Umutlar Yaşam Bulsun” Hedefiyle Üç Ayrı Parkta Engelli Oyun Alanları Oluşturuyor...

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‘Engelsiz bir Gölbaşı’ olma yolunda birçok adım atan Gölbaşı Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi “Engeller Tarih Olsun Umutlar Yaşam Bulsun” Hedefiyle Üç Ayrı Parkta Engelli Oyun Alanları Oluşturuyor... mask
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Kültürel faaliyetlerden, mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelli vatandaşlar için birçok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi, Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi’nde bulunan Uyum Parkı’nda, Şehir Parkı’nda ve Alparslan Türkeş Parkı’nda “Engeller Tarih Olsun, Umutlar Yaşam Bulsun” hedefiyle Engelli Oyun Alanları açıyor. Üç ayrı parkta açılacak olan Engelli Oyun Alanları Açılış Töreni UYUM Parkı’nda gerçekleşecek. 

Engelli Oyun Alanlarında birbirini tamamlayacak şekilde Bilişsel Oyun Panoları, Döner Platform, Maymun Yürüyüşü, Kum Havuzu, Oyun Grubu, Zikzak Geçiş, Yatay Kaydırak bölümleri bulunuyor. “Engelsiz Oyun Serisi” oluşturan bu bölümlerle, engelli ve engelsiz çocukların etkileşim içinde sosyal, fiziksel ve motor becerilerinin gelişmesi sağlanarak bütüncül gelişimleri destekleniyor. Park alanlarında tasarlanan oyun alanları, çocukların ilgisini çekerek, merak uyandırarak, dikkat, bellek, mantık ve muhakeme gibi çocukların bilişsel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla tasarlandı. 

12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da eş zamanlı olarak açılacak oyun alanları hakkında konuşan Başkan Ramazan Şimşek, “Biz hiçbir kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Belediye başkanlığımızın öncesinde de, şimdi de bu kardeşlerimizin huzur içinde, kendi arzuladıkları biçimde yaşamasının çabası içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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08 Kas 2022 - 20:19 - Belediyeler

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