Beslenme Düzeni Cilt Sağlığını Etkiler Mi? Peki Kış Mevsiminde Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? İşte Öneriler...

Güzel ve ışıltılı cilde sahip olmanın püf noktalarını Medikal Estetik Hekimi Dr. Kemali Güneş anlattı. Cilt, yaşamın her anında özel bir bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle cilt bariyerinin zayıflaması, cildi savunmasız kılarken birçok problemi de beraberinde getirir. Mevsim geçişlerinde yaşanan hava kirliliği, sert rüzgar, güneş gibi etkenler cildin zarar görmesine sebep olur.

Bu gibi sebeplerin önüne geçmek için de cilt bariyerini öncesinde güçlendirmek gerekir. Ancak güzel bir cilde sahip olmak için yalnızca bakım yapmak yeterli değil! Beslenme düzeni de sağlıklı bir cildin olmazsa olmazları arasındadır. Bu yüzden her mevsim cildin ışıl ışıl parlamasını istiyorsanız, bu önerilere kulak verin!

Deri altına takviye: Mezoterapi

Cilt gençleştirme, cilt tonlama ve kırışıklık tedavisinin yanı sıra birçok cilt sorununun giderilmesi için uygulanan Mezoterapi, hızlı ve başarılı sonuç veren bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin ihtiyacına göre vitamin, mineral, aminoasit ve enzimlerin cilt altı tabakaya enjekte edilmesi ile uygulanan bu yöntem mevsim geçişlerinde cansız, yıpranmış ve yorgun cilt tiplerinin kaçınılmaz tedavi yöntemi olarak uygulanıyor. Cildi toksinlerinden arındıran ve yapılandırıcı özelliği ile ışıltılı ve nemli bir cilde kavuşmak için etkili bir tedavi şeklidir.

Nemlendiricisiz Asla!

Soğuyan hava ile birlikte yıpranan cilt, dinlenmeye ihtiyaç duyar. Nemlenmemiş bir ciltte tahrişler ve kızarıklıklar meydana gelir. Kuruyan ve yıpranan cildi ise cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile canlandırmak sağlıklı bir görünümün ilk adımını oluşturur. Kuruyan cilt elastikiyetini kaybeder ve kırışıklıkların daha belirgin olmasına neden olur. Cilt tipine uygun nemlendirici seçmek cildin canlanmasına ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Güzel Bir Cilt İçin Sağlıklı Beslenin

Cilt güzelliği için yalnızca bakım önerileri değil, tüketilen besinlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Kış mevsiminin durağanlığı sebebiyle kimi zaman beslenme rutinimiz de değişiyor. Hareketin kısıtlandığı bu mevsimde yediklerimize her zamankinden daha çok önem vermemiz gerekiyor. Bu yüzden, kış mevsimiyle birlikte C ve E vitamini bakımından zengin nar, havuç, ıspanak gibi besinleri tüketmeye özen gösterirken, sofralarımızdan balığı da eksik etmememiz gerekir. Ayrıca; kafeini azaltmak, bol su tüketmek, sebze ve meyve odaklı beslenmek cildin daha parlak görünmesini sağlayacaktır.

Düzenli Uyku Rutini Oluşturun

Düzenli ve sağlıklı bir uyku, cilt sağlığını doğrudan etkiler. Günde 6-8 saatlik uyku cildi dinlendirirken, gözaltı morluklarının ve şişkinliklerinin de önüne geçer. Bu rutini oluşturduğunuzda parlak ve dinamik bir görüntüye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz.

Günlük Bakım Rutininizi Aksatmayın

Sağlıklı bir cilde kavuşmanın birinci basamağı cildimizin ihtiyacını bilmek ve gerekli bakımı uygulamaktan geçiyor. Ölü cildi temizlemek, nemi artırmak, derinlemesine temizlemek ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için maske, peeling gibi uygulamaları belli dönemlerde uygulamak gerekiyor. Deri yaşlanmasının önüne geçmek için yaz-kış mutlaka güneş kremi kullanılması gerekiyor.

Cilt tipinize uygun ürünleri tercih etmek, cildi temizlemek, nemlendirmek de sağlıklı bir cildin anahtarını oluştururken, su tüketimi ihmal edilmemeli. Günlük bakım rutini içerisinde cildi makyaja hazırlamak, makyaj sonrasında temizlemek, toniklemek ve nemlendirmek sağlıklı bir cildin anahtarını taşıyor. Ayrıca, ciltteki akne izleri, kırışıklık ve mat görünümü azaltmak için haftada 1 ya da 2 kez uygulayacağınız peeling işlemi ile cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz.