Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Yunus Emre Gençlik Merkezi’nin Açılışını Yaptı...

Gençlerle ilgili eğitimden spora, kültürden sanata her türlü desteği veren Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezlerine bir yenisini daha ekleyerek Yunus Emre Gençlik Merkezini hizmete açtı. Sincan Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı açılış töreninde konuşan Başkan Ercan “Gençlerle bir arada olmayı, onların görüşlerini çok önemsiyorum.

Gençlere yapılan yatırımların da geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunu düşünüyorum. Gençlik Merkezimiz, gençlerimize yönelik çeşitli kurslarla faaliyet gösterecek inşallah. Her şey gençlerimiz için. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Drama, resim, İngilizce dersleri gibi derslerin bulunduğu Gençlik Merkezlerinde Sincanlı gençler hem eğleniyor hem öğreniyor. Aynı zamanda kültürel ve sosyal aktivitelerin de yer aldığı gençlik merkezleri gençler için bir sosyalleşme ortamı da sağlıyor.

KONTENJAN VE YAŞ SINIRI YOK

Gençler için spor ve sanatın çeşitli branşlarında talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan Gençlik Merkezlerinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan merkezler için bir yaş sınırı bulunmuyor. 5 farklı noktada hizmete açılan Gençlik Merkezleri ise şöyle;

Selçuklu Mahallesi Gençlik Merkezi, Gökçek Mahallesi Gençlik Merkezi, Yunus Emre Mahallesi Gençlik Merkezi, Törekent Mahallesi Gençlik Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Gençlik Merkezi.