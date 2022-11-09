Ankara'da Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi.. Görme Engelli Vatandaşların Teknolojiye Erişim Noktası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’’, teknolojinin tüm imkânlarını görme engelli vatandaşlara sunmaya devam ediyor. ANKARAY Beşevler Metro İstasyonu içinde yer alan merkez, haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 personel ile birlikte 4 bin 462 üyeye ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Görme engelli bireylerin kendilerine özel program yüklü bilgisayarlarda araştırma yapabilmeleri ve Braille Alfabesi (kabartma yazı) ile bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerine imkân sağlamak amacıyla kurulan merkeze görme engelli vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

4 BİN 462 ÜYE YARARLANIYOR

Merkez; görme engelli bireylerin teknolojiyi yakından takip etmesi, toplumsal yaşama, eğitime, gelişimlere ve bilgiye ulaşmalarında engellerin kaldırılması ve mesleki gelişimlerine teknolojik olarak katkı sağlanması amacıyla 4 bin 462 üyeye haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 15 personel ile birlikte hizmet veriyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, “Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’miz Beşevler Metro İstasyonu’nda bulunuyor. Merkezimizde Braille (kabartma yazı) alfabe baskısı, kitap-doküman tarama ve düzeltme, kitap ve dokümanların sese dönüştürülmesi imkânları sunuyoruz. Aynı zamanda az görenler için teknolojik cihazlar da bulunuyor.

Donanımlı Braille baskılı kütüphanemiz de mevcut. Buradaki amacımız görme engellilerin teknolojiye ve bilgiye erişimine katkı sağlarken, hayatlarını da kolaylaştırmak. Üyelik sistemiyle çalışıyoruz ve merkezimizde 4 bin 462 üyemiz bu hizmetten yararlanıyor” diye konuştu.

HER KAYNAĞA KOLAYLIKLA ULAŞILABİLİYOR

Merkezde; ekran okuma programı (Jaws) ve Türkçe sentezleyici (Geveze) programının bulunduğu 30 adet LCD ekran bilgisayar, 5 adet Braille Display (ekran okuyucu), 1 adet tarayıcı, 2 adet Braille Alfabe yazıcısı (4 Waves Pro), 1 adet Braille Box V5 Braille Printer, 2 adet az görenler için cihaz (Topaz), 3 adet mp3 yapımı için kullanılan cihaz (Pearl) ve 2 adet normal yazıcı bulunuyor.

Üyelerin; tüm yazılı kaynaklardan dilediğince yararlanabilmeleri için kütüphane kısmında Braille Alfabesi ile (kabartma) basılmış kitapların yanı sıra gerekli teknik donanım ve geniş kapsamlı kütüphane sistemine sahip sesli kitap uygulaması da bulunuyor.