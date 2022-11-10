10 Kas 2022 - 10:21- Yaşam G: 10 Kas 2022 - 10:22

Sivilce ve Akneler Neden Olur? Beslenme İle Alakası Nedir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? İşte Detaylar...

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Çok kişinin bildiği Akne / sivilce bir tür cilt hastalığıdır. Öncelikle Yağlı bir cilde sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki temel nedenler de sivilceye neden olur. Cilt ve Güzellik Uzmanı Meltem Öztürk konu hakkında bilgiler verdi. 

Sivilce ve Akneler Neden Olur? Beslenme İle Alakası Nedir? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? İşte Detaylar... mask
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Çok kişinin bildiği Akne / sivilce bir tür cilt hastalığıdır. Öncelikle Yağlı bir cilde sahip olmanın yanı sıra aşağıdaki temel nedenler de sivilceye neden olur.  

* Hormonal değişim (Adolesan dönemde artmış androjen hormonu veya kan seviyesinde artmış testosteron hormonunun akne oluşumunu desteklediği gözlenmiştir.)

* Farklı sağlık sorunları (Yumurtalık Kistleri, Tip2 Diyabet, İnsülin Direnci, Demir eksikliği vb.) 

* Stres 

* Hava kirliliği 

* Yanlış kozmetik ürünü kullanmak, 

* Şeker, tatlandırıcılar içeren işlenmiş gıdalar, 

* Beyaz unlu mamuller, Gluten, işlenmiş karbonhidratlar vb. 

* İnek sütü ve süt ürünleri (bazı makaleler bağlantı bulmasa bile, birçok araştırma tetiklediği yönündedir!) 

* Sigara (Araştırmalarda sigara içenlerde sivilce oranı% 41 iken sigara içmeyenlerde bu oran% 9'dur.) 

* Genetik eğilim. 

* Yeterince temizlenmeyen cilt ve tıkanan gözenekler. 

Peki akne problemimiz var ise nelere dikkat etmeliyiz? 

* Öncelikle beslenme bütüncül bir yaklaşımla düzenlenmelidir. İnek Sütü ve süt ürünleri azaltılmalı, Zencefilin antienflamatuvar özellikleri nedeniyle yiyeceklerinizde sık sık  tüketilmelidir. 

* Probiyotik takviyesi bağırsak florası için önemlidir. 

* Bu dönemde Hücre yenilenmesini hızlandıran Omega-3 yağ asitleri ve A, D ve E vitaminleri gerekmesi halinde cilt sağlığı için alınmalıdır. 

* Yeşil Çay sebum üretimini azaltacaktır. Günde 1 bardak içebilirsiniz. 

* Aktif sivilce döneminde peeling yapmak yanlıştır, daha fazla sivilce oluşumunu tetikleyebilir veya sivilceyi kurutmak için fazla asitli ürünler kullanmak ise cildi daha fazla kurutarak daha fazla tahrişe neden olur ve sivilcenin iz bırakmasına yol açar.  

* Evde Salisilik Asit içeren cilt bakım ürünleri bakterilerin yayılmasını önleyecektir. Yağsız, su bazlı nemlendiriciler ve güneş korumaları kullanılmalıdır. Bu dönemde evde kullanılacak cilt bakım ürünlerinizi bir uzmana danışarak kullanmanız size inanılmaz fayda sağlayacaktır. 

* Ayrıca evde yapabileceğiniz medikal kil maskeleri haftada bir cildin sebum dengesini korumanıza da yardımcı olacaktır.  

* Cilt yenilenmesini hızlandırmak ve sivilce izi oluşumunu önlemek için protokole akşamları birçok antiaging ve akne problemlerinde tercih edilen A vitamini içeren ürünlerin eklenmesi güzel sonuçlar doğurur. 

* Yine akşam antibakteriyel krem de rutininize​​eklenebilir. 

* B6 ve B12 vitaminlerinin nadiren sivilceye neden olan ilaçlar arasındadır. Dolayısıyla bu süreçte vitamin alımları kontrollü olmalıdır. 

Sivilcelerin iyileşmesi uzun bir süreç gerektirir. En önemli bakım aşaması ise sabah akşam derinlemesine cildi temizlemek ile başlar. Bu aşamada kişi, cildin sebum ve yağ üretimini artıracak şekilde cildini temizlerken çok fazla kurutmamalı ve akne problemini daha da zor hale getirmemelidirler.  Akneler kesinlikle sıkılmamalı ve sivilceye neden olan bakteriler (Propionibacterium vb) cilt yüzeyine dağıtılmamalıdır. Bu ciltler, özellikle Komedojenik olan bileşenler içeren ürünlerden uzak durmalılardır.  

Düzenli olarak kullanılan ürünler en az 1,5 ay kullanılmalı ve sonrasında etkileri gözlemlenmelidir. 

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10 Kas 2022 - 10:21 - Yaşam

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