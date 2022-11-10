10 Kas 2022 - 13:15- Yaşam

Erkeklerde Saç Dökülmesinin Nedenleri Nelerdir? Nasıl Önlenir? Tedavi Yöntemleri Neler?

Erkeklerde saç dökülmesi ağırlıklı olarak genetik bir durumdur. Bunun yanında ise hormonlar ve çevresel faktörlerinde büyük etkisi vardır. yapılan araştırmalar covid-19 stresinin ve bu virüsün saçlara olumsuz etki ettiğini göstermektedir.