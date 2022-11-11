11 Kas 2022 - 20:12- Yaşam

Kurp Hastalığı Nedir? Basit Bir Öksürük Ciddi Rahatsızlıklara Yol Açabiliyor? Çocuklarda Krup Hastalığına Dikkat!

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Son dönemde çocuk doktorlarına yapılan başvuruların sebeplerinden birisi de krup hastalığıdır. Mevsimsel geçişlerde sıklıkla görülen krup çocuklarda öksürüğe yol açarken nefes alamamaya kadar gidebilen ve tedavi edilmezse sağlık açısından çok önemli sonuçları olan bir sağlık sorunudur.
Kurp Hastalığı Nedir? Basit Bir Öksürük Ciddi Rahatsızlıklara Yol Açabiliyor? Çocuklarda Krup Hastalığına Dikkat! mask
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Bu konuda ebeveynlere uyarılarda bulunan Kağıthane Kızılay Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Polat krup hastalığının hızlı bir şekilde kötüleyebileceğini ve acil tıbbi yardım alınması gerektiği uyarısında bulundu. 

Çocuklarda Krup Hastalığı Nedir

Kağıthane Kızılay Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Polat “Halk arasında yalancı kuşpalazı, yalancı difteri olarak da bilinen Krup hastalığı 6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen enfeksiyon kaynaklı bir üst solunum yolu hastalığıdır. Ana nefes borusunun girişinin şişmesi nedeniyle oluşan öksürük ve nefes darlığının olduğu solunum yolunun tıkanıklığıdır.

Daha çok sonbahar ve kış aylarında karşılaştığımız bu hastalığın en sık sebebi virüslerdir. Çocuklarda hava yolunda oluşan ödem hava yolunun tıkanmasına sebep olabilir. Bebek ve küçük çocuklar hava yollarının daha dar olması sebebiyle ciddi olarak etkilenebilmektedirler” diye konuştu. 

Çocuklarda Krup Hastalığı Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Yeliz Polat, “Krup hastalığının en net belirtisi seslerde oluşan değişimdir. Çünkü Krup şişmiş ses tellerine bağlı olarak seste belirgin değişimlere sebep olmaktadır. Krup basit bir soğuk algınlığı şeklinde başlamaktadır. Fakat kendine has belirtilerinin görülmesi ile soğuk algınlığı olmadığı anlaşılabilmektedir.

Diğer belirtileri ise şiddetli öksürük, burun akıntısı, Ateş, yutkunmada zorluk çekme, halsizlik, boğuk ses çıkması, salya akması, seste çatallaşma ve sesli nefes alma olarak görülebilir. Bu anlamda ebeveynlerin bu belirtileri iyi gözlemlenmesi ve belirtilerin olması durumunda mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir” dedi.  

Krup Hastalığı Tedavisi

Kağıthane Kızılay Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımı Dr. Yeliz Polat, “Öncelikle çocuğun soğuk havalarda pencere açılarak 15 dakika nefes alması sağlanmalıdır. Daha küçük çocuklarda, ağlama ile birlikte nefes darlığı artacağı için sessiz ve sakin bir ortamda sakinleştirilmesi önemlidir. Ateş olması durumunda ateş düşürücü verilmeli ve bol sıvı tüketimi sağlanmalıdır. Krup tedavisinde ilaç olarak Kortikosteroid verilerek ses tellerindeki ve soluk borusundaki ödem azaltılır.

Adrenalin de buhar yolu ile nebül tedavisi olarak verilebilir. Bu şekilde belirgin nefes darlığı engellenmiş olur. Viral kaynaklı krup tedavisinde antibiyotik tedavisi verilmezken bakteriyel nedenli krupta antibiyotik tedaviye eklenir. Ağır seyreden bakteriyel krupta yoğun bakım tedavisi gerekebilir. Tedavide genellikle 20 dakika kadar soğuk buhar uygulaması önemlidir. Krup hastalığının tekrarlama olasılığı yüksektir. Bir çocuk sık sık krup geçiriyorsa reflü veya alerji kaynaklı problemlerin araştırılması gerekmektedir. Çocuklarda erken yaşta el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve hasta çocuklardan uzak tutulması önemlidir” diye konuştu. 

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11 Kas 2022 - 20:12 - Yaşam

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