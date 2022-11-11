11 Kas 2022 - 20:13- Gündem

Okullarda İlk Ara Tatili İçin Son Ders Zili Çalıyor...

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İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak. Hafta sonu ile birlikte dokuz güne ulaşan arada öğrencilerin keyifli vakit geçirmelerini isteyen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.
Okullarda İlk Ara Tatili İçin Son Ders Zili Çalıyor... mask
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Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son okul gününde öğrencilere seslenerek, hafta sonu ile birlikte 9 güne ulaşan arada bol bol dinlenmelerini ve en iyi dostları olan kitaplarla vakit geçirmelerini istedi.

Öğretmenlerin mesleki çalışma programlarının çevrim içi olarak yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mesleki çalışmalarını tamamlayabilecek. Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan kitaplardan oluşan özel bir seçkiyi barındıran e-kütüphane de yine ÖBA üzerinde öğretmenlerimizi bekliyor." dedi.
Yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacağını belirten Bakan Özer, öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacağını kaydetti.

21 Kasım'da tekrar dersbaşı yapacak öğrencilerin yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te tarihleri arasında olacağı bildirildi. Eğitim öğretim döneminin sona ereceği tarih ise 16 Haziran 2023.

# Okullarda İlk Ara Tatili İçin Son Ders Zili Çalıyor..., 2022-2023 eğitim öğretim yılı
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11 Kas 2022 - 20:13 - Gündem

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