11 Kas 2022 - 20:13- Belediyeler

Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...

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Başkentlilere daha iyi hizmet vermek için yenilikçi projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 315 noktada yeni ve modern otobüs duraklarının montajına başladı.
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
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Vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanan yeni durakların tamamında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilere bir yandan daha modern, çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlarken bir yandan da yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. Başkentlileri son teknolojiye sahip otobüslerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla modern ve kullanıcı dostu yeni otobüs duraklarının montajına başladı. 

HEM KONFORLU HEM TEKNOLOJİK

İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı 315 noktaya montajı yapılacak yeni otobüs durakları 6 tür tasarımdan oluşuyor. Tüm otobüs duraklarında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma ile engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Enerjilerini güneş panellerinden sağlayan duraklar, vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlandı. 

5 NOKTAYA KONUMLANDIRILACAK

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara’da bir ilk olma özelliği taşıyan duraklar 5 farklı noktaya daha monte edilecek. Şu ana kadar biri tam kapalı, biri totem olmak üzere toplam 6 durağın montajı tamamlanırken, kalan 309 durağın 16 Ocak 2023 tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor. 

YENİ OTOBÜS DURAKLARINA VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Kent içi ulaşımda otobüs kullanmayı tercih ederek; hem yeni duraklar sayesinde konforları artan hem de ücretsiz internet ve şarj üniteleri gibi olanaklardan yararlanma imkânı bulan vatandaşlar şunları söyledi:

-Büşra Koçan: “Yeni duraklar çok güzel olmuş. Kullanışlı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Abdülkadir Paksoy: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu yeni duraklar çok güzel olmuş. Duraklarda telefonların şarj edilebilmesi ve de internete girilebilmesi de çok güzel… Mansur Yavaş Başkan’ımıza minnettarız.”

-Adem Ökmen: “Yeni duraklar gayet başarılı ve güzel olmuş. Ayrıca engelli arkadaşların da düşünülmesi çok anlamlı… Telefonların şarj edilebilmesi ve de otobüs beklerken de internete girilebilmesi de çok güzel.”

-Görkem Demir: “Duraklara şarj ünitesinin konulması çok anlamlı çünkü öğrencilerin okul çıkışında şarjları olmayabiliyordu. Bu sayede telefonlarını şarj edebilecekler.”

-Yakup Ata: “Yeni durakları çok beğendim. Her şey düşünülmüş.”

-Kaan Aşat: “Yeni durakların tasarımlarını çok beğendim. Ayrıca duraklara şarj ünitesinin konulması ve duraklarda internete girilebilmesi de çok güzel olmuş. Bu özellik sayesinde otobüs beklerken internete girebileceğiz.”

-Hasan Taha Ahmetoğlu: “Durakların tasarımını çok beğendim. Şarj ünitesi konulması ve internete girebilmek de biz öğrenciler için çok iyi olmuş. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Serkan Sığı: “Yeni otobüs durakları modern ve güzel olmuş çok beğendim. Durak içine konulan LED ekranlarla Ankara’nın tarihi yerlerini görebiliyoruz, bu da çok düşünceli olmuş.”

-Yunus Emre Ünal: “Duraklar çok modern olmuş. LED ekranını da beğendim. Her şey dört dörtlük olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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11 Kas 2022 - 20:13 - Belediyeler

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