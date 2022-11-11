11 Kas 2022 - 20:14- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa...

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi son şampiyonu Belediye Ampute Futbol Takımı'nı Devlet Bahçeli Tesisleri'ndeki kampında ziyaret etti.

Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Demirel futbolculardan Türkiye, Süper Lig ve Avrupa Kupası şampiyonluk sözünü aldı. Demirel, 13 Kasım'da Van'da düzenlenecek Türkiye Kupası ve 26 Kasım'da start alacak Süper Lig öncesi takıma başarılar diledi. Demirel bu sezon yine güçlü bir kadro oluşturduklarını ifade ederek, "İlk hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ampute Futbol Süper Ligi'ni de şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz.

Elbette ki geçen yıl şampiyon olarak tamamladığımız Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu bu yıl yine ülkemize kazandırmak en büyük hedefimiz. Teknik ekip, yönetim ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Demirel daha sonra takıma yeni katılan futbolcularla sohbet etti.
# Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa..., ankara, Ankara Etimesgut, etimesgut belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi...
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi... mask
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...

11 Kas 2022 - 20:14 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL