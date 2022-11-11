Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa...

Demirel futbolculardan Türkiye, Süper Lig ve Avrupa Kupası şampiyonluk sözünü aldı. Demirel, 13 Kasım'da Van'da düzenlenecek Türkiye Kupası ve 26 Kasım'da start alacak Süper Lig öncesi takıma başarılar diledi. Demirel bu sezon yine güçlü bir kadro oluşturduklarını ifade ederek, "İlk hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ampute Futbol Süper Ligi'ni de şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz.

Elbette ki geçen yıl şampiyon olarak tamamladığımız Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu bu yıl yine ülkemize kazandırmak en büyük hedefimiz. Teknik ekip, yönetim ve futbolcularımıza başarılar diliyorum" dedi. Demirel daha sonra takıma yeni katılan futbolcularla sohbet etti.