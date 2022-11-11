11 Kas 2022 - 11:30- Belediyeler G: 11 Kas 2022 - 11:31

Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalle mahalle ziyaretlerde bulunarak vatandaşı dinlemeye devam ediyor. Başkan Ercan’ın bu haftaki durağı İstasyon Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi oldu.

Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
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Vatandaş toplantılarda Başkan Ercan’a sokak hayvanları bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ile gençlik merkezleri için teşekkür etti. Her mahalleyi tek tek dolaşarak yerinde çözüm ilkesiyle hareket eden Başkan Ercan “Mahalle Meclis Toplantıları” ile Sincanlılarla sohbet edip taleplerini özenle dinlemeyi sürdürüyor.

Başkan Ercan bu hafta İstasyon ve Yunus Emre Mahallelerini ziyaret ederek mahalle sakinlerine kulak verdi, onların taleplerini tek tek not aldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Mahalle Meclisi Toplantıları’nda Başkan Ercan mahalleye yapılan ve yapılması planlanan projeleri de vatandaşa tek tek anlattı.

VATANDAŞ HİZMETLERDEN MEMNUN

İstasyon Mahallesi Meclis Toplantısı’nda söz alan bir mahalleli Başkan Ercan’a “size sokak hayvanlarına destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum, böyle bir hizmetin ilçemizde olmasından çok memnunuz” diyerek Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için etti. Yunus Emre Mahallesi Meclis Toplantısı’nda ise bir vatandaşın “Gençlik Merkezi için çok teşekkür ediyorum size.

Ben bugün sizin toplantıya geleceğinizi duyunca gençlerle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını sormak için geldim. Ama öğrendim ki Yunus Emre mahallemize gençlik merkezi açmışsınız, bunun için çok teşekkür ediyorum” sözleri dikkat çekti.  Başkan Ercan da vatandaşlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

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11 Kas 2022 - 11:30 - Belediyeler

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