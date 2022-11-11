11 Kas 2022 - 12:09- Belediyeler G: 11 Kas 2022 - 12:10

Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...

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Çankaya Belediyesi, Çankaya Evleri'nde yürüttüğü eğitim ve sanat projelerine bir yenisini daha ekliyor. Çankaya Belediyesi, Aralık ayında başlatacağı “Semt Tiyatroları Projesi” ile tiyatro sanatını Çankaya'nın her semtinde yaygınlaştırmayı ve kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
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Yaratıcı Drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine dersler verileceği Semt Tiyatrolarına katılmak isteyen Çankayalılar, 14-30 Kasım tarihleri arasında semtlerde derslerin yapılacağı noktalarda kayıt yaptırabilecek.

Çankaya Evleri'nde yürüttüğü eğitim ve sanat projelerine bir yenisini daha ekleyen Çankaya Belediyesi, aralık ayında “Semt Tiyatroları Projesi”ni başlatıyor. Yaratıcı Drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine derslerin verileceği Semt Tiyatrolarına katılmak isteyen Çankayalılar, 30 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Gönüllü katılımcılar ile yürütülecek semt tiyatrosu kurs programını, tiyatro konusunda deneyimli eğitmenler ve Çankaya İlçe Halk Eğitim Merkezinin uzman öğreticileri yürütecek. Semt tiyatroları katılımcıları, mayıs ayına kadar görecekleri ders programının yanı sıra, belirli zamanlarda akademisyenlerin vereceği; halk tiyatrosu, ortaoyunu, karagöz, batı tiyatrosu, pantomim, çağdaş tiyatro akımları, doğaçlama tiyatrosu gibi konular içeren konferans ve atölyeler ile de buluşacak. Semt tiyatrolarının dekor, kostüm, sahne provaları gibi ihtiyaçları Çankaya Belediyesi tarafından sağlanacak.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN TİYATRO

Semt tiyatroları kapsamında bu yıl Umut Çankaya Evi’nde ortaokul çocukları ile yürütülecek tiyatro çalışmasına da yer verilecek. 100. Yıl Çankaya Evi’nde açılan Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi’nde ise 18-29 yaş aralığı için gençlik tiyatrosu kurulacak. Tiyatro eğitimleri aralık ayından başlayarak mayıs ayı sonuna dek sürecek. Her semt tiyatrosu haziran ayı içinde düzenlenecek semt tiyatroları şenliğinde bir de oyun sahneleyecek.

BAŞVURULAR 30 KASIM'A KADAR

Semt tiyatroları için 30 Kasım'a kadar 18 yaş ve üzeri her yaş grubundan katılımcı belirtilen adreslere bir fotoğraf getirip form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Çocuklar ile tiyatro çalışması yapılacak. Seyranbağları Semt Tiyatrosu'nda ise; ortaokul öğrenci velileri çocukları için form doldurarak kayıt yaptırabilecek. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek tiyatro eğitim çalışmalarının saatleri ise kayıtlar tamamlandıktan sonra katılımcılar ile birlikte belirlenecek.   

Başvuruda bulunabileceğiniz merkezler ise şöyle:   

MALTEPE SEMT TİYATROSU 

Maltepe Çankaya Evi     

Şehit Gönenç Caddesi, Eski Maltepe Çarşısı Karşısı: Maltepe   

Tel: 230 80 42     

         

SEYRANBAĞLARI SEMT TİYATROSU 

Umut Çankaya Evi  

Umut Mahallesi Seyran Caddesi No 95 

Telefon: 447 64 07 

 

ÇAYYOLU SEMT TİYATROSU  

Mutlukent Çankaya Evi                          

1936.Cadde  Mutlukent Mahallesi  Beysukent  

Tel: 235 02 70  

YILDIZ SEMT TİYATROSU 

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi       

Yıldız evler Mah. Alkım Caddesi No: 1 Çankaya  

Tel: 229 67 52 

 

OR-AN SEMT TİYATROSU 

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi 

Or-An Mahallesi, Zülfü Tiğrel Caddesi No:3 Çankaya Ankara 

Tel: 458 89 00  

 

100. YIL SEMT TİYATROSU 

Çiğdem Mahallesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi    

1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21 Karakusunlar 

Tel: 286 45 91 

 

DİKMEN SEMT TİYATROSU 

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi  

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No: 94 

Tel: 481 00 85 

 

KORKMAZ TEDİK GENÇLİK ATÖLYESİ TİYATROSU 

100. Yıl Çankaya Evi 

1534. Cadde 3/1 Yüzüncü Yıl  

Tel: 458 89 00/1849 

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11 Kas 2022 - 12:09 - Belediyeler

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