Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...

Yaratıcı Drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine dersler verileceği Semt Tiyatrolarına katılmak isteyen Çankayalılar, 14-30 Kasım tarihleri arasında semtlerde derslerin yapılacağı noktalarda kayıt yaptırabilecek.

Çankaya Evleri'nde yürüttüğü eğitim ve sanat projelerine bir yenisini daha ekleyen Çankaya Belediyesi, aralık ayında “Semt Tiyatroları Projesi”ni başlatıyor. Yaratıcı Drama, diksiyon, senaryo, oyun metni çözümleme ve uygulama, makyaj, kostüm-aksesuar, dekor hazırlama, sahne ışığı ve ses, sahneleme teknikleri üzerine derslerin verileceği Semt Tiyatrolarına katılmak isteyen Çankayalılar, 30 Kasım'a kadar kayıt yaptırabilecek.

Gönüllü katılımcılar ile yürütülecek semt tiyatrosu kurs programını, tiyatro konusunda deneyimli eğitmenler ve Çankaya İlçe Halk Eğitim Merkezinin uzman öğreticileri yürütecek. Semt tiyatroları katılımcıları, mayıs ayına kadar görecekleri ders programının yanı sıra, belirli zamanlarda akademisyenlerin vereceği; halk tiyatrosu, ortaoyunu, karagöz, batı tiyatrosu, pantomim, çağdaş tiyatro akımları, doğaçlama tiyatrosu gibi konular içeren konferans ve atölyeler ile de buluşacak. Semt tiyatrolarının dekor, kostüm, sahne provaları gibi ihtiyaçları Çankaya Belediyesi tarafından sağlanacak.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN TİYATRO

Semt tiyatroları kapsamında bu yıl Umut Çankaya Evi’nde ortaokul çocukları ile yürütülecek tiyatro çalışmasına da yer verilecek. 100. Yıl Çankaya Evi’nde açılan Korkmaz Tedik Gençlik Atölyesi’nde ise 18-29 yaş aralığı için gençlik tiyatrosu kurulacak. Tiyatro eğitimleri aralık ayından başlayarak mayıs ayı sonuna dek sürecek. Her semt tiyatrosu haziran ayı içinde düzenlenecek semt tiyatroları şenliğinde bir de oyun sahneleyecek.

BAŞVURULAR 30 KASIM'A KADAR

Semt tiyatroları için 30 Kasım'a kadar 18 yaş ve üzeri her yaş grubundan katılımcı belirtilen adreslere bir fotoğraf getirip form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Çocuklar ile tiyatro çalışması yapılacak. Seyranbağları Semt Tiyatrosu'nda ise; ortaokul öğrenci velileri çocukları için form doldurarak kayıt yaptırabilecek. Hafta içi ve hafta sonu düzenlenecek tiyatro eğitim çalışmalarının saatleri ise kayıtlar tamamlandıktan sonra katılımcılar ile birlikte belirlenecek.

Başvuruda bulunabileceğiniz merkezler ise şöyle:

MALTEPE SEMT TİYATROSU

Maltepe Çankaya Evi

Şehit Gönenç Caddesi, Eski Maltepe Çarşısı Karşısı: Maltepe

Tel: 230 80 42

SEYRANBAĞLARI SEMT TİYATROSU

Umut Çankaya Evi

Umut Mahallesi Seyran Caddesi No 95

Telefon: 447 64 07

ÇAYYOLU SEMT TİYATROSU

Mutlukent Çankaya Evi

1936.Cadde Mutlukent Mahallesi Beysukent

Tel: 235 02 70

YILDIZ SEMT TİYATROSU

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi

Yıldız evler Mah. Alkım Caddesi No: 1 Çankaya

Tel: 229 67 52

OR-AN SEMT TİYATROSU

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Or-An Mahallesi, Zülfü Tiğrel Caddesi No:3 Çankaya Ankara

Tel: 458 89 00

100. YIL SEMT TİYATROSU

Çiğdem Mahallesi Hasan Ali Yücel Çankaya Evi

1551. Cad. Park Sitesi Karşısı No: 21 Karakusunlar

Tel: 286 45 91

DİKMEN SEMT TİYATROSU

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi No: 94

Tel: 481 00 85

KORKMAZ TEDİK GENÇLİK ATÖLYESİ TİYATROSU

100. Yıl Çankaya Evi

1534. Cadde 3/1 Yüzüncü Yıl

Tel: 458 89 00/1849