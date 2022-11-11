11 Kas 2022 - 12:32- Belediyeler G: 11 Kas 2022 - 12:33

Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...

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Çankaya Belediyesinin yaş almış insanların sosyal hayata karışmaları için hizmet verdiği Baharevine gelen vatandaşlar, çeşitli aktivitelerle emekliliklerinin keyfini sürüyor. 
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
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Çankaya Belediyesinin her yaştan insana yönelik hizmetlerinden birisi olan Baharevine gelen vatandaşlar, Ankara Kalesi bölgesinde yer alan Rahmi M. Koç Müzesini gezip bol bol fotoğraf çekti. Farklı atmosferi ile ilgi çeken müzede ilk daktilo, ilk televizyon gibi çeşitli elektronik araçlar, denizcilik, havacılık, kara yolu taşımacılığı gibi alanların geçmişine ait objeler sergilendiği müzeyi gezen Baharevi sakinleri geçmişe yolculuğa çıktı.  

Eserlerin çoğunun Rahmi M. Koç koleksiyonundan derlendiği müzede Ankara ve Atatürk, Karayolu Ulaşımı, Makineler ve Esnaf Sokağı, Baharevi sakinlerinin en fazla gezdiği yerler oldu. Kale bölgesinde bulunan müzede Ankara’nın geçmişine dönük geziye katılan Baharevi sakinleri, yaşıtlarıyla birlikte güzel bir gün geçirdi. 
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11 Kas 2022 - 12:32 - Belediyeler

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