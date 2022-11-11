Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde; maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yaptı. Atık Getirme Merkezi alanını açarken, bu alanı yaşayan bir alan olarak planlayan Gölbaşı Belediyesi, aynı zamanda Sıfır Atık Parkı ve Sıfır Atık Eğitim Merkezi de açtı. Atık Merkezi alanında, açılışın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olması dolayısıyla Sıfır Atık Ormanı da oluşturuldu. Sıfır Atık Ormanı için MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve öğrenciler beraber ağaç dikti. Katılan ilkokul öğrencilerine Karakaya ve Şimşek, puzzle hediye etti. Öğrenciler dikilen ağaca “Gelecek” ismini verdi. Sıfır Atık Eğitim Merkezi içindeki derslikte Prof. Dr. Karakaya ve Başkan Şimşek, çevre ve geri dönüşüm temalı sunumu izleyerek öğrencilerle birlikte geri dönüşüm malzemeleriyle resim yaptı.

Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin, Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Çeken ve Öğretim Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesini protokol ile ilkokul öğrencileri beraber kesti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya konuşmasında, “2019 yerel seçimlerinden sonra Gölbaşı’nda çok güzel işler sürekli yapılmaya devam ediyor. Gölbaşı’mıza bu güzel hizmetleri yapan, bu türden önemli eserler kazandıran Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e ve parti ayırmaksızın emeği geçen tüm Belediye Meclis Üyelerine, Gölbaşı için bir önceki kaymakamımız gibi şimdi de şans olan, her bir etkinliğe gelerek devletimizin gücünü gösteren Gölbaşı Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.

“Gelecek Nesillere Temiz Bir Dünya Bırakmak Bizim Elimizde”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Geri dönüşüme destek geleceğe destektir. Sıfır atık sayesinde geleceğe nefes oluyoruz. Geri dönüşüm ve çevre temizliği konuları her zaman vurguladığımız gibi belediyemiz için en önemli konulardan biridir.” dedi.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Vizyon Projesi olan Sıfır Atık’a destek veriyoruz”

Başkan Şimşek, “Sıfır atık ile hedeflenen nedir? “Sıfır atık”, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların geri kazanılmasını sağlar. Sıfır atık projesi bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vizyon projesidir. Biz de Gölbaşı Belediyesi olarak bu projeye önemli şekilde destek oluyoruz.

Çevreci bir belediye olarak daha önce belediye binamız başta olmak üzere birçok yere metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüştürülmeyen atıkları ayrıştırmak için atık kutuları yerleştirmiştik. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakma hedefiyle her zaman çalışıyoruz. İlçemizin modern ve yaşanabilir bir kent görüntüsüne kavuşmasını, vatandaşlarımıza daha etkin ve verimli hizmetler sunulmasını amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Temiz bir çevre geleceğe bırakılacak en önemli miras”

Gölbaşı Belediyesi olarak çevre konularına her zaman duyarlı olduklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatan Şimşek, “Gölbaşı bizim evimiz. Temiz bir çevre temiz bir gelecek diyoruz. Bu geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biridir. Atık Getirme Merkezi’mizi açarken bu alanda çalışma arkadaşlarımızın çocuklarımıza çevre farkındalığı kazandırmak için tamamen Gölbaşı Belediyemizin imkânlarıyla hazırladığı park çok önemli. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızı topluma faydalı, duyarlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışmaya son hız devam edeceğiz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Atık Materyallerden Yapılan Maketler Çocuklar İçin Çevresel Mesajlar İçiyor

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın yanındaki alanda açılan Atık Getirme Merkezi’nde bulunan Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için alanda bulunan Sıfır Atık Eğitim Merkezi binasında ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

Gölbaşı Belediyesi’nin tamamen Mogan Gölü'ndeki çevre temizliğinde çıkardığı atıklardan oluşturduğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü ile işbirliği kapsamında tasarlanan Balık Heykel de Sıfır Atık Parkı’nda sergileniyor. Sıfır Atık Parkı’nda ömrünü tamamlamış büyük su borularından tasarlanan masa tenisi platformunda MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek masa tenisi oynadı.

Tamamen Mogan Gölü’nden Çıkarılan Atıklardan Oluşturulan Balık Heykel

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Birsen Çeken'in gözetiminde 49 günde tamamlanan, Gölbaşı Belediyesi ekipleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğinde tasarlanan Balık Heykel ile ilgili ressam ve heykeltıraş Dr. Orhan Doğru, "Heykelimizin yüzde 99'u atık malzemeden yapıldı. Kullanılmayan malzemelerin tekrar kullanılabileceğini, bir sanat eseri ile topluma anlatmaya çalıştık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirilmişti. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturulmuştu.