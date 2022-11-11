Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...

Etkinlikte öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Türkiye’de en çok park ve yeşil alanın Keçiören’de bulunduğunu kaydeden başkan Altınok, “Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bu önemli günde ağaç dikim ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Dünya çoraklaşmaya devam ediyor. Oksijenin yüzde ellisini ağaçlardan alıyoruz. Bu nedenle ağaçlarımızı korumalıyız onları sulamalıyız.

Geleceği güzel, geleceği yeşil bir Türkiye bırakmak istiyorsak ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürmeliyiz. Denizlerde dağlarda biyoçeşitlilik azalıyor. Bugün geleceğimiz için ağaç dikip fidan dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu fidanlara gözü gibi bakacak, sularını eksik etmeyecekler.”

Etkinlikte 1111 adet fidan dikimi yapılırken öğrencilere ve tüm katılımcılara fidan ve tohum da hediye edildi.​