11 Kas 2022 - 20:16- Belediyeler

Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...

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Milli Ağaçlandırma Günü’nde 25 Bin Fidan Dağıtıldı. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Mamak’ta da “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında 25 bin fidan toprakla buluştu. 
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
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Mamak Belediyesi, 71 okulda ve 211 camide fidan dağıttı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Dikimevi Meydanı’nda vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Murat Köse, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Türkiye Yüzyılına Nefes olmak için Güzel Mamak’ta 25 bin fidan dağıtıyoruz, fidanları toprakla buluşturuyoruz. Mamak her geçen gün daha yeşil oluyor inşallah” dedi. 

Saime Kadın Merkez Camii başta olmak üzere Mamak’ta birçok camide Cuma namazı çıkışında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Yardımcıları vatandaşlara fidan hediye etti, “Hayırlı Cumalar” dedi. Okullarda da fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirildi. Bunlardan birisi de  Osman Yüksel Serdengeçti İmam Hatip Ortaokulu’ydu. Öğrenciler, okul bahçesine Mamak Belediyesi’nin hediye ettiği fidanları dikti. 

Mamaklı Şehitlerimize Vefa Ormanı 

Şahapgürler Mahallesi’nde Dede Korkut Parkı’nda ise 190 ağaç fidanı toprakla buluşturuldu. Mamak’ın kıymetli 159 şehidinin ismi bu fidanlarla ölümsüzleştirildi. Şehitlerimizin ismi dikilen ağaç fidanlarına verildi. 

“Türkiye Yüzyılına Nefes Olacağız” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 2019 yılında 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilen etmesinin ardından gelenekselleşen bu güzel günde biz de Mamak Belediyesi olarak 25 bin fidan dağıtıyoruz. İstiyoruz ki Yeşil Mamak Daha Yeşil Olsun. Bizler ağacı seven, onlara özenle bakan bir milletin evlatlarıyız. İstiyoruz ki Geleceğe Nefes Olalım, Türkiye Yüzyılına Nefes Olalım” dedi.

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11 Kas 2022 - 20:16 - Belediyeler

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