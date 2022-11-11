11 Kas 2022 - 20:16- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Bağlıca Mahallesi'ne bin 211 yetişkin ağaç dikerek projeye destek oldu.
Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve mahalle sakinleri katıldı. Demirel de vatandaşlarla birlikte alan ağaç dikerek can suyu verdi. Ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Demirel, "Son 10 yılda ilçemize kazandırdığımız yeşil alan miktarı 4.5 milyon metre kareye, ağaç sayısı 1.2 milyon adete ulaştı. Hep birlikte daha güzel, daha yeşil yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Demirel daha sonra ağaçlandırma alanında ve parklarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Demirel, parkta çalışan işçilerle de çay içti. Demirel parkların tamamının belediyenin kendi öz kaynaklarıyla, belediye işçilerinin emek ve alın teriyle yapıldığını hatırlatarak, işçilere özverili çalışmaları için teşekkür etti.
# Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi..., ankara, Ankara Etimesgut, etimesgut belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti... mask
Ankara Haber; Gölbaşında Atık Getirme Merkezi Açılış Kurdelesini Protokol İle İlkokul Öğrencileri Kesti...
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu... mask
Ankara Haber; Keçiören’de 1111 Fidan Toprakla Buluştu...
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı... mask
Ankara Haber; Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz İçin Vefa Ormanı...
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi... mask
Ankara Haber; Çankaya Baharevi Sakinlerine Müze Gezisi...
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Semt Tiyatroları Kuruluyor...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Ampute Futbolda Hedef 3 Kupa...
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür... mask
Ankara Haber; Mahalle Meclisi Toplantılarında Vatandaştan Başkan Ercan’a Teşekkür...
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’... mask
Ankara’nın İlgi Odağı Pursaklar ‘‘Endemik Vadi’’...
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Sirkeli Mahalle Konağı Yükseliyor...
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı... mask
Ankara Haber; Ego Modern Otobüs Duraklarının Montajı Başladı...

11 Kas 2022 - 20:16 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL