Ankara Haber; Etimesgut'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1211 Ağaç Dikildi...

Programa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve mahalle sakinleri katıldı. Demirel de vatandaşlarla birlikte alan ağaç dikerek can suyu verdi. Ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Demirel, "Son 10 yılda ilçemize kazandırdığımız yeşil alan miktarı 4.5 milyon metre kareye, ağaç sayısı 1.2 milyon adete ulaştı. Hep birlikte daha güzel, daha yeşil yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Demirel daha sonra ağaçlandırma alanında ve parklarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla da sohbet eden Demirel, parkta çalışan işçilerle de çay içti. Demirel parkların tamamının belediyenin kendi öz kaynaklarıyla, belediye işçilerinin emek ve alın teriyle yapıldığını hatırlatarak, işçilere özverili çalışmaları için teşekkür etti.