Ankara Mamak Belediyesi’nden Kahraman Şehitlere “Vefa Ormanı”: Her Bir Fidanda Bir Şehit İsmi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Mamak’ta fidan dağıtım seferberliği yapıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’den Belediye Başkan Yardımcılarına ve Mamak Belediyesi personeline kadar herkes, 25 bin fidan dağıtımına destek verdi. Cami çıkışında, caddede, sokakta, okulda vatandaşa dağıtılan fidanlar da vardı ormana dönüşenler de…

Mamak Belediyesi önemli bir projeye imza attı ve Şahap Gürler Mahallesi’nde bulunan Dede Korkut Parkı’nda Mamaklı Kahraman Şehitlerimiz için Vefa Ormanı’nı kurdu. 190 ağaç fidanı tek tek toprakla buluştu. Mamak’ın 159 Kahraman Şehidi adına dikilen fidanlara can suyu verildi. Şehitler, bir kez daha yad edildi, rahmetle anıldı.

Şehit yakınları da çocukları, babaları için fidan dikti, duaları ile evlatlarını bir kez daha andı. Çocuğu adına dikilen fidanları öpüp koklayan anneler, bir kez daha “Vatan sağ olsun” dedi.

Programda konuşan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Bu güzel ormanı ilçemize kazandırarak kahraman şehitlerimizi hep hatırlamamızı sağladığı için ben Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse’ye teşekkür ediyorum, şehitlerimize de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Şehitlerimizi bir gün değil her gün anmalı, bu güzel vatan için toprağa düşmüş kahraman evlatlarımıza minnet duygumuzu her an ifade etmeliyiz. Onlar vatanımızın birliği, dirliği için toprağa düştüler. Mamak’ımızın Kahraman evlatlarının isimlerini biz de Milli Ağaçlandırma Günü’nde kurduğumuz Vefa Ormanı ile unutturmamak istedik. Her bir fidanın üstünde bir şehidimizin adı var. Ben şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.