Türkiye’de Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı” Dikkat!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla bugün 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde ulusal çapta tatbikat düzenlenecek.

81 ilimiz ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan Tatbikat, 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile uygulanacaktır.

Tatbikat bitiminde ülkemizde meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua yapılacaktır.



Tatbikat günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından araç ve malzeme sergisi yapılacaktır. Tatbikata tüm vatandaşlarımızın katılımı beklenmektedir" denildi.