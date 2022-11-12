12 Kas 2022 - 10:57- Belediyeler G: 12 Kas 2022 - 10:58

Ankara Kent Konseyi İklim Krizine Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenledi!

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Ankara Kent Konseyi (AKK), çevre ve iklim konusunda farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ankara Kent Konseyi İklim Krizine Karşı Farkındalık Etkinliği Düzenledi! mask
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Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ne özel olarak  “İklimi Krize Sokmuyor, Sokak Ağaçlarını Koruyoruz” sloganıyla “Kapımdaki Doğa Sokak Ağaçları Farkındalık Yürüyüşü”  düzenledi. Bahçelievler semtinin sokaklarındaki ağaçların iklime uyumu ve dirençli mahalle için öneminin tartışıldığı etkinlikte sokaklardaki ağaçlar da fotoğraflandı. 

Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “İklimi Krize Sokmuyor, Sokak Ağaçlarını Koruyoruz” etkinliği düzenledi. Bahçelievler’de düzenlenen ve Başkent sokaklarındaki ağaç varlığına dikkat çekilmesi hedeflenen etkinliğe; Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer ile davetliler katıldı.

Bahçelievler 46. Sokak, 61. Sokak, 60. Sokak, 59. Sokak, 7. Cadde (Aşkabat), 36. Sokak ve Cengizhan Caddesi güzergâhındaki sokak ağaçlarının iklime uyumu ve dirençli mahalle için önem konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik etkinlikte, bu sokaklardaki ağaçlar da fotoğraflandı.

Projesi kapsamında; AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer ve üyelerin hazırladığı telefon uygulaması ve ağaçlara yerleştirilen karekod da tanıtılarak, ağacın özelliğinin ve ekosisteme ne kadar değer kattığının öğrenilebileceği anlatıldı. 

“BAŞKENT SOKAKLARINDAKİ AĞAÇ VARLIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ”

Ankara Kent Konseyi olarak çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ettiklerini belirten Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Başkanı Ömer Şan, “Ankara Kent Konseyi Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi olarak başlattığımız çalışmalarda kentimizdeki çevre, iklim değişikliğini önlemeye yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında bir başka etkinliğimizdeyiz. Başkent sokaklarındaki ağaç varlığına dikkat çekmek için Bahçelievler’deki 7 sokakta yürüyüş yapacağız” dedi.

Telefon aplikosyonu ile ağaçların özelliklerini öğrenebileceklerini belirten Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nilgün Görer Tamer ise; “Projemizin adı Kapımdaki Doğa Sokak Ağaçları. İklim dirençli yerleşimler için sokak ağaçların önemini anlatmak için bir araya geldik. Sokakta farklı ağaç gruplarını ve kentsel dönüşümlerin bu ağaçlara nasıl etki ettiklerini birlikte anlamaya çalışacağız.

Çalışmanın geldiği aşama aslında ağaç envanteri için ölçtüğümüz ağacın özelliklerini değerlendirdiğimiz bir telefon aplikasyonu var. Sokakta yürüyenler, ağacın özelliklerini ve ekosisteme ne kadar değer kattığını bu uygulama ile öğrenebiliyor” diye konuştu.

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12 Kas 2022 - 10:57 - Belediyeler

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