13 Kas 2022 - 16:57- Belediyeler G: 13 Kas 2022 - 16:58

Ankara Haber; Çankaya'da “Bademlidere Cumhuriyet Parkı” Cumhuriyetin 100. Yılına Hazırlanıyor...

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Alper Taşdelen: “Bademlidere’yi Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer şekilde inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandırarak Atamızın hatırasını Çankaya’da yeniden yaşatacağız” 
Ankara Haber; Çankaya'da “Bademlidere Cumhuriyet Parkı” Cumhuriyetin 100. Yılına Hazırlanıyor... mask
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Çankaya Belediyesinin, 23 Nisan 2023’te Ankara’ya kazandıracağı 750 dönümlük dev parkta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet’in 100. Yılında hizmete açılacak, “Bademlidere Cumhuriyet Parkı” tamamlandığında Başkent’in yeni Atatürk Orman Çiftliği olacak.   

Çankaya Belediyesinin Ankara’ya kazandırmak için kolları sıvadığı Bademlidere Cumhuriyet Parkı’nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 750 dönümlük alanı ile Başkentin en büyük yeşil alanlarının başında gelecek olan Bademlidere önümüzdeki 23 Nisan tarihinde halkın hizmetine sunulacak.  

750 DÖNÜM ALANIYLA ANKARA’YA HİZMET VERECEK 

7’den 70’e tüm vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek olan park, 3 ayrı kafeteryası, 2 büyük çocuk oyun alanı, 542 metrekarelik çok amaçlı sahası, 900 metrekarelik macera parkı, 4 bin metrekarelik Pony Parkı, 3 seyir terası, 600 metrekarelik kümes hayvanları alanı, kamelyaları, süs havuzları, bisiklet ve araç yolları ile hizmet verecek. Vatandaşların ailecek hem eğlenip hem de gönüllerince dinlenebilecekleri Bademlidere Cumhuriyet Parkında yapılacak bitki bahçeleri.  

ÇEVRE DOSTU SİSTEMLER 

Ankara’nın yeşil dokusuna büyük bir katkı sağlayacak olan 750 dönümlük Bademlidere Cumhuriyet Parkı, teknolojisi ve modern tasarımıyla da dikkat çekecek. Park, kendine yeten, bakım maliyetleri düşük, ekolojik döngüleri gözeten, yağmur suyu kullanımını sağlayan, alternatif enerji kaynakları tesis eden, mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olarak yapılıyor.  

ALPER TAŞDELEN: “ATAMIZIN HATIRASINI ÇANKAYA’DA YAŞATACAĞIZ” 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ikinci Atatürk Orman Çiftliği olarak tanıttığı Bademlidere Cumhuriyet Parkı’nda çalışmaların hızla ilerlediğini kaydederek, parkın Cumhuriyetin 100. yılında 23 Nisan'da açılışı yapılacak şekilde hazırlandığını belirtti. “Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara değil halkımız için ormana ve parka açtık.

500 dönümünü ağaçlandırarak orman, 250 dönümünü ise park ve rekreasyon alanı haline getiriyoruz” diyen Taşdelen; “Bademlidere’yi Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer şekilde inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya’da yaşatacağız” dedi.   

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13 Kas 2022 - 16:57 - Belediyeler

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