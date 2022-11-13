Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıda 6 kişi vefat etti, 53 yaralımız var...

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

"Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları işe yaramayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm unsurlar ortaya çıkarılarak failler cezalandırılacak. İstanbul Valiliğinden aldığımız bilgilere göre, 4'ü olay yerinde, 2'si hastanede olmak üzere 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Son bilgilere göre 53 vatandaşımız yaralandı. Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında tespitler var. Kamera incelemeleri devam ediyor. İnceleme sonunda nihai kararı vereceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar" diyen Erdoğan, "Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var" dedi.

Öte yandan basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık teması öne çıkıyor. Ülkemizin elektronik devlet ve dijital dönüşüm başarılarını muhataplarımızla paylaşacağız. Zirve kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yapacağız" dedi.

KKTC'nin özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak alınması önemli bir adım olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun altını güçlendireceğiz" diye konuştu.