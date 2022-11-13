Farklı dilde adli sicil kaydı nasıl alınır? E-devlet ingilizce adli sicil kaydı nasıl alınır? Adli sicil kaydı hangi dillerden veriliyor?

ANKARA (İGFA) - İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandığı kaydedilerek önce 18'e, daha sonra da 19'a çıkarılmıştı.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de eklenmesiyle 28 yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuşuldu.

BOZDAĞ: TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yargı hizmetlerine yön verdiklerini belirterek, “19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibariyle 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.