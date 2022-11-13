Ankara’nın Prestijli Projesi Nev201 Kapılarını Açıyor! İşte New201 Projesi ve Fiyatları Detayları

ANKARA Mevlana Bulvarı’nda hayata geçen Nev201’de düzenlenen basın toplantısına sayıda basın mensubu katıldı.

Kalyon İnşaat ve Asfuroğlu Grubu (ASF) ortaklığıyla hayata geçirilen Nev201 projesi tamamlandı. Ankara’nın ticaret merkezi Mevlana Bulvarı’nda konumlanan, 239 adet ofis ve 35 adet ticari üniteden oluşan proje, seçkin mimari planı, merkezi konumu ve sosyal imkânları ile fark yaratıyor. Mevlana Bulvarı ile Malazgirt Bulvarı’nın buluştuğu merkezi noktada konumlanan ofis yapısı ile dikkat çeken ve çalışanları Ankara manzarası ile kucaklayan Nev 201 94 ile 207 metrekare arasında değişen ve birleştirilebilir ofis seçenekleri sunuyor. 2 yatay ve 34 katlı 1 dikey bloktan oluşan proje; 18 bin 631 metrekare proje alanı ve 122 bin 545 metrekare de inşaat alanı ile şehrin yeni ticaret merkezi olmayı hedefliyor. Çok sayıda ödülü ve uluslararası başarısı bulunan ünlü mimar Emre Arolat imzası taşıyan Nev201, mimarisi ile de ofis olmaktan ötesini vadediyor. Projenin geniş iç bahçe alanları, iş hayatını aynı zamanda sosyal yaşamın bir parçası haline getiriyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken Nev201, her katta yer alan ortak kullanım balkonları ve balkonlu ofis alternatifleri ile çalışanların molalarını keyifli hale getiriyor. Mevlana Bulvarı’nda konumlanan proje, 1274 adet otoparkı ve rahat ulaşım imkânı ile de hayatı kolaylaştırıyor.

“Değer katan yatırımlarımız devam edecek”

Kalyon İnşaat olarak Nev 201 projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Ticari Gayrimenkullerden Sorumlu Gayrimenkul Grup Müdürü Zekeriya Yelci “Nev201’i başkentin en prestijli projesi olarak hayata geçirdik. Her iş modeline uygun ofis seçenekleri ile çalışma ortamını konforlu kılan Nev201; ayrıca balkonlu ofis alternatifleri de fark yaratıyor. Başkentin yeni ticaret merkezi olan, yatay mimari planında, Emre Arolat imzası ile bir ofisten beklenenlerin ötesini sunan projemiz, insan hayatını zenginleştirecek tasarımı ile ofis kültürünü farklı bir noktaya taşıyor. Nev201 gibi gibi değerli yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

“İş hayatına yepyeni bir soluk geliyor”

Müze otel konseptinde inşa edilen The Museum Hotel Antakya’nın da sahibi Asfuroğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Asfuroğlu ise şunları söyledi: “Özellikle son yıllarda hayata geçen ofis projelerine olan ilgiye baktığımızda Ankara memur şehri algısının yıkıldığını Ankara’nın sanayisi, tekno firmaları, savunma sanayisi ve büyük küçük ölçekli firmaları ile dünya pazarındaki yerini aldığı yadsınamaz bir gerçek. Bu durum kentteki nitelikli ofise olan talebi arttırıyor, talebin artmasıyla da Ankara'da nitelikli ofis açığı meydana geliyor. Evet Başkent'te inşa edilen ofis sayısı fazla ancak ne yazık ki bütün ihtiyaçlara karşılık verebilecek nitelikli projelere az rastlanıyor. Biz Nev201 projesi ile bu açığı kapatırken; her gün değerlenen projemizin yatırım değerinin yüksekliğine de dikkat çekmek isteriz. Ülkemizin ödüllü mimarlarından Emre Arolat’ın imzasını taşıyan; geniş sosyal yaşam alanlarına, bahçelere, modern ofis seçeneklerine sahip Nev201’in Ankara ticaret hayatına fayda getirmesini temenni ediyoruz.”

“Ofis projeleri yatırım için doğru adres”

Yönelinen ofis projelerinin konut projelerine göre daha avantajlı olduğunu söyleyen Necmi Asfuroğlu sözlerine şunları ekledi: “Konut, arsa iyi bir yatırım aracı olmasına rağmen, kar getirme ve yıllara oranla değerlenme durumuna baktığımızda ofis projelerinin daha fazla ön plana çıktığını düşünüyorum. Kira getirisi sağlama ve yatırımların bu yönde yapılması noktasında bir görüş varsa öncelik ofis projesi olmalı. Ofis projesi tercih edilirken ise mutlaka; ulaşım, sosyal donatı, teknik detaylar gibi özelliklere dikkat edilmelidir. Bütün bu detayların düşünülüp hayata geçirildiğiNev201 projesi, iş hayatında sizi daima bir adım öne çıkarmanın yanı sıra seçkin mimari planı, merkezi konumu, rahat ulaşımı ve sunduğu sosyal imkanlar ile sadece ofis olmaktan çok daha ötesine geçiyor. Aynı zamanda her gün değerlenen projemiz, yatırım değerinin yüksekliği ile de dikkat çekiyor.”