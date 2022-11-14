14 Kas 2022 - 09:30- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 09:31

Ankara Haber; Altındağlı Çocuklar Karagöz'ün Bahçesinde Buluşuyor...

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Altındağlı çocuklar tiyatroyla eğleniyor. Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Karagöz’ün Bahçesi” isimli tiyatro oyunuyla buluşturuyor.  Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları Karagöz ve Hacivat ile bir araya getiriyor. Altındağlı çocuklar Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin en popüler iki karakteri ile bir araya geliyor.

Ankara Haber; Altındağlı Çocuklar Karagöz'ün Bahçesinde Buluşuyor... mask
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Tek perde çocuk oyunu “Karagöz’ün Bahçesi”, her Cumartesi saat 12:00’de, Yıldıztepe Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde, ücretsiz olarak Altındağlı çocuklarla buluşuyor. 

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU 

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur.

Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi. Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlar için sanatın, sinemanın, tiyatronun artık ulaşılması zor faaliyetler olmadığının da altını çizdi.

ETKİNLİK ÜCRETSİZ

  Başkan Balcı "Bu etkinlikle çocuklarımızı sanat faaliyetleriyle tanıştırmayı, sanatla daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hayatında ilk defa tiyatroya giden, tiyatroyu izledikten sonra çok etkilenip tiyatro faaliyetlerine ya da tiyatro kulüplerine katılan öğrenciler oluyor. Bir tane bile gencimizi sanatla yakınlaştırırsak ne mutlu bize..." ifadelerini kullandı. Başkan Balcı ayrıca, Altındağ Belediyesi'nin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayarak, gençleri bu faaliyetlere katılmaya davet etti.
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14 Kas 2022 - 09:30 - Belediyeler

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