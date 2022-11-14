Ankara Haber; Kahramankazan'da "Belediye Olarak Sporun Her Türlüsüne Destek Olmaya Çalışıyoruz"

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gösteri sporuna izlemeye gelen 7’den 70’e binlerce vatandaş, heyecan dolu anlar yaşadı. İlçede Kamp Eğitim ve Spor Kompleksi alanında hazırlanan parkurlarda gösteriye katılan araçları izleyen 7’den 70’e binlerce vatandaş, heyecan dolu saatler yaşadı.

Gösterilerde, bazı araçlar zorlu parkurlarda takıldıkları engelleri çekici yardımıyla aşabildi. Bu sporun güvenli alanlarda yapılması gerektiğine işaret eden Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sporun her türlüsüne destek olmaya çalıştıklarını, yerel yönetimler olarak sorumlulukları olduğuna dikkat çekti, “Sporun ve sporcunun Başkenti her alanda Kahramankazan” dedi.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramakazan Ova Off-Road Kulübü işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 25 4/4 araçlar katıldı. Cumartesi akşamı Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un işaretiyle belediye önünden davul-zurna eşliğinde çıkış yapan araçlar, kamp yapacakları alana doğru hareket etti. Burada kamp ateşini yakan Başkan Oğuz, Offroad’çularla vakit geçirdi ve ertesi gün yarışılacak zorlu parkurlarda incelemelerde bulundu.

Pazar günü saat 12’de başlayan ve tehlikeli anlara da sahne olan gösterilerde heyecanlı saatler yaşandı. Gösteriye katılan 25 araçtan bazıları, takıldıkları parkurları çekici yardımıyla aşabilirken bazıları ise parkuru tamamlayamadan yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Türkiye Şampiyonası standartlarında yapılan parkurlarda su ve çamur havuzu, küçük tepeler, lastik ve kaz ayağı engelleri ile sürat parkurlarında yarışan araçlar motor güçleri ve lastik ebatlarına göre sınıflandırıldı.

Motor hacmi 1600’cc ile 5000 cc arasında değişen araçlar 3 farklı kategoride s1,s2 ve s3 sınıfında yarıştı. Motor hacmi, lastik ebatlarının da dikkate alındığı yarışlarda 3 tur üzerinden parkuru 4 dakikada tamamlayan araç dereceye girerek madalya ile ödüllendirildi. Güvenlik tekbirlerinin en üst seviyede tutulduğu yarışmalarda en küçük bir kural ihlalinde oyuna müdahale edildi.

Parkurların çeşitli noktalarında güvenlik personellerinin de hazır bulunduğu gösterişli yarışlar Pazar günü saat 18’00’de sona erdi. Günün sonunda dereceye giren pilotlara ödüllerini alırken Kahramankazan Hatırası olarak tüm yarışmacılara da plaket takdim edildi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz; Offroad sporunun kontrollü alanlarda yapılması gerektiğinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, her türlü spora destek olduklarını belirtirken, “Sporun ve sporcunun Başkenti her alanda Kahramankazan” dedi. Kahramankazan’da iki hafta önce de modifiye araçları, bugün de Offroad pilotlar misafir ettiklerini belirten Başkan oğuz, parkur alanında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Belediye olarak sporun her türlüsüne destek olmaya çalışıyoruz”

“Türkiye’nin değişik bölgelerinden bu spora gönül vermiş tam 40 tane pilotumuz, aracımız bugün Kahramankazan’da gördüğünüz gibi binlerce vatandaşımızın huzurunda bu sporu icra ediyorlar. Tabi biz Kahramankazan Belediyesi olarak şu hususa dikkat ediyoruz. Bu sporlar yapanlar açısından tabi ki tehlikeler barındıran sporlar.

Bu sporların güvenlikli alanlarda yapılması için yerel yönetimler olarak bizim de bazı sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz. İnsanlara bu sporu yapmayın demek yerine, onların bu sporu yapabilecekleri böyle uygun parkurlar, güvenlikli alanlar inşa etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu, hem bugünkü Offroad için geçerli, hem modifiyeli araçların yaptıkları Drift çalışmaları için, yine aynı şekilde, hem de ralli iç in geçerli.

Belediye olarak sporun her türüne, Bocce’den tutun futbola, volaybola, otomobil sporlarına kadar her türüne elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bugünün bile şöyle güzel tarafı var. Görüyorsunuz çocuklar var, hanımlar var, yaşlılar var. Karşı tarafta gördük 85 yaşındaki amcalarımız var. İşin en güzel tarafı da bu” dedi.

“Sporun ve sporcunun Başkenti her alanda Kahramankazan”

Bu tür sporların toplumun bazı kesimleri tarafından benimsenmeyin ‘serserilerin sporu’ denildiğine işaret ettiği konuşmasında, “Asla öyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi tüm herkes ailesiyle birlikte gelmiş ve bu sporun keyfini burada yaşamaya çalışıyor. Pilotlarımız da yine aynı şekilde yaptıkları işin sorumluluğunu taşıyan insanlar ve bu işi severek yapıyorlar.

İşin en güzeli de zaten bu işi sevmeleri. Onlar severek yaptığı sürece güvenli ortamlarda onların bu sporu yapabilmelerine imkân sağlamak da yerel yönetimler olarak bizim asli görevimiz. Ne diyoruz; Sporun ve sporcunun Başkenti Kahramankazan’dır. Hem de her alanda” diye konuştu.