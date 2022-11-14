14 Kas 2022 - 11:30- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 11:31

Ankara Haber; Çankaya'da Kastamonu Sel Felaketinden Geriye Kalanlar Sergisi...

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Kastamonu’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde denize sürüklenen eşyalardan oluşturulan sergiye Çankaya Belediyesi ev sahipliği yaptı.
Ankara Haber; Çankaya'da Kastamonu Sel Felaketinden Geriye Kalanlar Sergisi... mask
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Çankaya Belediyesi Kastamonulu öğrencilerin geçtiğimiz yıl yaşanan büyük sel felaketinden geriye kalanlar ile hazırladıkları sergiye ev sahipliği yaptı. 

Belediyenin Yıldız Hizmet Binası’nda düzenlenen sergi, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özge Ozanoğlu ve öğrencileri tarafından oluşturuldu. Günebakan Eğitim Derneği’nin gönüllülerinin 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan büyük sel felaketinde denize sürüklenen çok sayıda eşyayı toplayarak bir araya getirmesi sergiye dönüştü. Ayakkabılardan taraklara, oyuncaklardan kişisel eşyaya kadar bir çok görselin bulunduğu sergi, sel felaketinin büyüklüğünü ve dramatik yanını gözler önüne serdi. 

Afetlere farkındalık oluşturmak ve selde hayatını kaybedenleri hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen sergi, Sancak Mahallesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası’nda 20 Kasım’a kadar açık kalacak.  

 

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14 Kas 2022 - 11:30 - Belediyeler

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