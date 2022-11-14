14 Kas 2022 - 11:31- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 11:32

Ankara Haber; Dikey Bahçeler Pursaklar’a Nefes Aldırıyor...

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İlçede kişi başına düşen yeşil alan sayısını her geçen gün artırmaya devam eden Pursaklar Belediyesi, kent estetiğine yeni bir renk katacak olan dikey bahçe projesini hayata geçirdi.
Ankara Haber; Dikey Bahçeler Pursaklar’a Nefes Aldırıyor... mask
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Pursaklar Belediyesi, geçen günler içerisinde ilçedeki boş duvarlara uyguladığı sanatsal çalışmalara yeni bir renk katarak, gri duvarlara dikey bahçe uygulamasını hayata geçirdi.

Pursaklar Belediyesi, mevcut yeşil alanını muhafaza ederek yenilediği Fatih Parkı'nın gri duvarlarının nefes alması amacıyla dikey düzlemde topraksız olarak canlılığını koruyan dikey bahçeler ile ilçenin temiz havasına katkı da bulunacak.

Belediye ekiplerince tamamlanan çalışmaları inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, dikey bahçelerin Pursaklar'a hem yeni nefes katacağı hem de farklı renk tonlarıyla ilçeye görsel zenginlik kazandıracağını söyledi.

‘‘Yolumuz bambaşka bir güzelliğe kavuştu’’

Pursaklar'a cazibe kazandırmak adına ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizin akciğerleri olan yeşil alanlarının korunması ve daha fazla yeşillenmesini sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda ilçemize yeni bir soluk katacak olan Dikey Bahçe uygulamasını hayata geçirmiş bulunuyoruz.

Yol kenarlarındaki duvarlarımız artık daha renkli olacak, gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Yolu genişleterek, yaptığımız dikey bahçe hem toprak kaymasını önleyecek, hem de estetik bir manzara sunacak. Yolumuz bambaşka bir güzelliğe kavuştu. Bu uygulamayı ilçe genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

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14 Kas 2022 - 11:31 - Belediyeler

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