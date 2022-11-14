14 Kas 2022 - 11:45- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 11:46

Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Eğitimi...

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Pursaklar Belediyesi, Dünya Diyabet Günü nedeniyle Hüma Sultan Hanım Evi'nde “Diyabette Beslenme Farkındalık ve İnsülin Direncini Dengede Tutma yöntemi” konulu seminer düzenledi.
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Eğitimi... mask
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Pursaklar Belediyesi diyetisyen tarafından verilen seminerde sunun eşliğinde düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının hayati önemine dikkat çekilerek katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde Dünya Diyabet Günü nedeniyle Hüma Sultan  “Diyabette Beslenme Farkındalık ve İnsülin Direncini Dengede Tutma Yöntemi” adlı seminer kursiyerler ve ilçe kadınları yoğun katılım sağladı. 

‘‘Diyabet hastalığının önüne geçmek adına Hanım Evlerimizde, eğitim semineri gerçekleştirdik’’

Diyabetin tüm dünyada hızla artış gösteren önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Diyabet hastalığına yakalanmanın önüne geçmek adına diyetisyenimiz tarafından Hanım Evlerimizde, kursiyerlerimize yönelik büyük önem taşıyan eğitim semineri gerçekleştirdik. Bizlerde tüm hemşehrilerimizi hareket etmeye teşvik etmek için Adım Adım 2023 uygulaması ile atılacak adımların sonunda çeşitli hediyelerin olduğu uygulamamız devreye soktuk. Bu uygulamamız ile vatandaşlarımızı fiziksel olarak hareket etmeye davet ederek, diyabet riskine karşı da önlem almalarına büyük katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.
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14 Kas 2022 - 11:45 - Belediyeler

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