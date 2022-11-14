14 Kas 2022 - 16:08- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 16:10

Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Ara Tatilde Çocuklara Muhteşem Gösteriler...

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Sincan Belediyesi eğitim öğretim dönemine verilen ara tatille birlikte öğrenciler için birbirinden güzel tiyatro oyunları ve animasyon gösterileri düzenliyor.14- 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterilerle çocuklar tatilin keyfini çıkaracak.
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Ara Tatilde Çocuklara Muhteşem Gösteriler... mask
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Kültür alanında yaptığı çalışmalarla toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, tiyatro ve kukla gösterilerinden animasyonlara kadar birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilere keyifli bir ara tatil yaşatacak. Ara tatilin öğrenciler için bir şölen gibi geçmesini sağlamak amacıyla Sincan Belediyesinin düzenlediği etkinlikler tüm çocuklara ücretsiz olarak sergilenecek.

Animasyon, kukla gösterisi, dans, yarışmaları, maskot ve pamuk prenses gibi gösterilerin yer aldığı programlar Lale Konferans Tiyatro Salonu’nda iki seans olmak üzere yapılacak. İlk seans saat 13.00’de başlarken ikinci seans ise saat 15.00’de başlayacak. 

17 Kasım’da gerçekleştirilecek Keloğlan Korsana Karşı oyunu ve 18 Kasım’da gerçekleştirilecek Düşler Sahnesi oyunu da yine günde 2 seans olarak oynanacak.
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14 Kas 2022 - 16:08 - Belediyeler

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