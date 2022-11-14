14 Kas 2022 - 16:09- Belediyeler G: 14 Kas 2022 - 16:10

Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm...

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Keçiören’in girişinde bulunan tarihi çoban mektebi ve etrafında bulunan mezbelelik alan geçtiğimiz yıla kadar harabe haldeyken Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla burası park ve yeşil alandan oluşan bir rekreasyon alanına dönüştürüldü.

Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm... mask
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Milli Mücadele ve Kurtuluş Müzesi haline getirilen çoban mektebi ve 39 bin metrekarelik park ve yeşil alan özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğramaya başladı. Keçiören’den ve Keçiören dışından gelen çocuklu ailelerin eğlence noktası olan tesisteki çocuk lunaparkı da yoğunluktan nasibini almaya devam ediyor.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından tarihi çoban mektebini restore ettiklerini ve etrafındaki alanda önemli bir çevre düzenleme çalışması yürüttüklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, Milli Mücadele döneminde kurtuluşun en önemli karargâhlarından biri olmuştur.

Milli Mücadele’de önemli bir karargâh olan çoban mektebini, Türk tarihine yakışır bir müze haline getirdik. Buradaki 39 bin metrekare alanı bir vaha görünümüne kavuşturduk. Restorasyon çalışmasını tarihi dokuya uygun olarak gerçekleştirdik. Keçiören’imizin girişine şehrimize yakışan bir eseri daha kazandırdık.” dedi. ​
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14 Kas 2022 - 16:09 - Belediyeler

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