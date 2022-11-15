Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı...

2023 yılının şubat ayına kadar devam edecek eğitimler Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER iş birliğinde 13 branşta gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyenler ‘teknomer.kecioren.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak ve onları bu yönde teşvik etmek için ‘TEKNOMER Eğitim Günleri’nin başlattıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “TEKNOMER’deki eğitimlerimize özellikle gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. İnşallah geleceğin bilim insanları olacak gençlerimize bu seviyede destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Değişen ve gelişen dünyada gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak, ülkemizi bilim ve teknoloji alanında söz sahibi yapmak için elimizden gelen hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Burada gerçekleştirdiğimiz eğitimler, deneyler ve deneyimler inşallah yeni teknolojilerimizin, yeni icatlarımızın altyapısı olur.” dedi.​