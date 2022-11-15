Trump'ın Yaşam Koçu Michaela Astro'dan Türkiye ve Magazin Dünyası İçin Şaşırtan Yorumlar!

İSTANBUL (İGFA) - Dünya çapında astroloji dalında birçok yarışmada dünya birincilik ödülleri alan yaşam koçu ve NNLP uzmanı Michaela Astro, Mart ayına kadar ülkemizdeki maddi ve manevi sıkıntılar devam edecek, 20 Nisan’dan sonra Güneş’in ve Jüpiter’in Boğa burcuna geçmesiyle birlikte ülke ve insanlık biraz nefes alacağını söyledi.

"Türkiye’nin; Yunanistan’ın oyunlarına gelmeyeceğini düşünüyorum" diyen Astro, "Yunanistan, Fransa ve Amerika’nın desteklerini alarak, Türkiye’ye saldırılar düzenleme düşüncesinde ama bunu başaramayacak, çünkü Akrep

burcundaki tutulmalar, Türkiye’nin burcuda Akrep olduğu için bizi destekleyecek, Türkiye, ilk 5 süper güç ülkesinden biri olacak" ifadeleriyle de ülke bazında gönülleri rahatlatan ifadelerde bulundu.

ÖNGÖRÜLERİYLE ŞAŞIRTAN YORUMLAR

Magazin dünyası ile alakalı Seda Sayan'ın en geç 2023 Mayıs ayına kadar boşanacağını; Hadise'nin yeniden aşık olup,hamile kalıp,yıldırım nikahıyla sürpriz bir şekilde evlenecek ve bu isimde magazinden tanıdığımız biri olacağını öne süren Astro, "Ebru Gündeş; Mayıs ayından sonra yepyeni bir ilişkiye yelken açıp mutlu bir evlilik yapacak. Sibel Can; malum beyefendiyle yaz aylarında aile arasında yapacağı törenle sürpriz bir şekilde evlenecek. Hülya Avşar, da bomba bir ilişkiye yelken açıyor, Fakat bu henüz bilinmemekte, yılbaşında sevgilisiyle yakalanacak, bu seferki ilişkisi çok ciddi ve evliliğe gidecek" dedi.

Megastar Tarkan ile ilgili

boşanma haberi veren Astro, "Ajda Pekkan; yurtdışında tedavi görecek, kalçasındaki kırığın tedavisi için uzun süre İsviçre’de bir klinikte kalacak. Demet Akalın için de ayrılık sinyalleri çalıyor, Demet işiyle ve kariyeriyle bomba işlere imza atıp sahnelere ve ekranlara dönecek, Madden ve manen zirveyi görecek, bu yıl en çok Demet Akalın’ı güldürecek. Alişan’da eşiyle ayrılacak ve bundan sonra tek aşkı işi olacak. Bülent Ersoy; sürpriz bir şekilde kendinden 40 yaş küçük bir gençle evlenip Türkiye’nin ve magazinini gündemine oturacak. Can Yaman; Türkiye’nin önde gelen ailelerinden birinin kızıyla evleniyor, Maalesef buna genç kızlar çok üzülecek, biraz hayran kaybı yaşayacak doğruyu söylemek gerekirse ve son olarak Murat Boz’u bu yıl baş göz edeceğiz" diyerek ön görüleriyle önümüzdeki yıl için şaşırtan yorumlar yaptı.