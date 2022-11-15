15 Kas 2022 - 20:13- Belediyeler

ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulu ile Astsubay Eğitim Merkezi alanlarında sınava katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz hazırlık parkur kurslarına devam ediyor.
ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor... mask
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Gelen yoğun talepler nedeniyle açılan 120 kişilik ek kontenjan için adaylar, 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren “www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek. 

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin; Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik Sınavı, Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelen yoğun talepler üzerine 120 kişilik ek kontenjan açtı.  Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren “http://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek. 

“TÜM ANKARALI ADAYLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlediği kurslara katılan adaylar sınavlara uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanıyor. Başkentli öğrencilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Sorumlusu Tuğba Aydın, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak POMEM, Bekçilik, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM), Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavlarına hazırlanan adaylara yönelik düzenlediğimiz ücretsiz hazırlık parkuru kurslarımız devam ediyor. Tüm Ankaralı adaylarımızı kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Hazırlık parkuru kurslarına katılan adayların göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Antrenör İhsan Gökhan Başer ise “Hazırlık parkuru kurslarımıza Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde devam etmekteyiz. Halkımızdan gelen yoğun talepler sonrası kurslarımız için ek kontenjan açıyoruz. Başvurmak isteyen adaylarımız Ankara Büyükşehir Belediyesinin internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek” dedi.

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15 Kas 2022 - 20:13 - Belediyeler

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