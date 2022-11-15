Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor...

Pursaklar Belediyesi, Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında Pursaklar’da düzenlenen 2.Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile eş zamanlı olarak Naim Süleymanoğlu hayatını konu alan sinema filmini vatandaşlarla buluşturuyor

Turnuva heyecanının yaşandığı bu günlerde Başkan Ertuğrul Çetin, Naim Süleymanoğlu'un hayatını yakından ele alan diziyi izlemek üzere tüm vatandaşları Pursaklar Yaşam Merkezindeki sinema salonunda filmi izlemeye davet etti.

‘‘Naim Süleymanoğlu halterde büyük bir sporcu olmanın yanı sıra insan hakları konusunda takındığı tavır nedeniyle de gurur kaynağımızdır’’

Tüm Türkiye'nin onur ve gurur kaynağı olan Naim Süleymanoğlu'un hayatını ele alan filmi izlemeye vatandaşları davet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Naim Süleymanoğlu halter sporunda büyük bir sporcu olmanın yanı sıra insan hakları konusunda takındığı tavır nedeniyle de onur ve gurur kaynağımızdır.

Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu ücretsiz film gösterimine tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Bizlere o günleri tekrar yaşatan ve hatırlatan filmi izlemeyi kaçırmayın. Yaşam Merkezimizden sınırlı sayıdaki biletler tükenmeden alabilirsiniz" dedi. Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda iki gün gösterime girecek olan Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu filmi saat 19:00’da ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.