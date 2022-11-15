Keçiören'de Engellilere Halk Oyunlarıyla Rehabiltasyon! İlk sertifikalı eğitim başladı...

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi bünyesindeki özel bireyler çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle ve meslek edindirmeye yönelik eğitimlerle rehabilite ediliyor. Bu kapsamda Keçiören’deki Halk Eğitim Merkezleri tarafından görevlendirilen eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ilk sertifikalı eğitim ‘halk oyunlarıyla’ başladı.

MEB ONAYLI MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMİ

Önümüzdeki günlerde takı tasarımı ve ahşap atölyeleri, Kur’an kursu ve eğitim konferanslarıyla engelli bireylerin sosyal hayata katılımına yönelik yeni çalışmalar da yapılacak. Bu eğitimlerin ardından engelli bireylere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek edindirme sertifikaları verilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok engelli bireylerin sosyal hayata katılımının yanı sıra meslek edinmeleri yönünde de çalışmalara başladıklarını belirterek, “Engellilerimize yönelik hizmetlerimizi 1994’ten beri sürdürüyoruz. Devletimizin engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok hizmeti var. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımızla bu hizmetlere destek vererek ‘Engelsiz Keçiören’ için özel bireylerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda onları çalışma hayatına dâhil etmek için ilçemizdeki halk eğitim merkezlerimizle yürüttüğümüz iş birliğini kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.