15 Kas 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor...

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Çankaya Belediyesi  ‘Sağlıklı bir toplumun ilk adımı ailede verilen eğitimle başlar’ düşüncesiyle Çankaya Evlerinde ‘Aile Eğitim Programı’ başlatıyor.

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor... mask
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8 hafta sürecek ve "Ergenlik ve aile bağları" temelinde işlenecek programa 28 Kasım'a kadar tüm Çankayalılar kayıt yaptırabilir. Çankaya Belediyesi toplumun temelini oluşturan ailelerimizin yaşam kalitesini ve niteliklerini arttırmak,  farkındalık oluşturmak amacıyla "Aile Eğitim Programı" başlatıyor.

Aile içi iletişimin işlevsel hale getirilerek yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunması amaçlan program 8 hafta sürecek. "Ergenlik ve aile bağları" temelinde işlenecek programa 28 Kasım'a kadar tüm Çankayalılar, Çankaya Evlerinden kayıt yaptırabilecek.

UZMAN EĞİTMENLER

Aile Eğitim Programı kapsamında ilk olarak 7-19 yaş ergenlik dönemi ele alınacak. Programda, geleceğe yönelik kaygılar ve benzer kaygıları taşıyan ailelerin bir araya getirilmesi amaçlanıyor. Alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler ve keyifli etkinliklerle aile içi farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimi, çocukları daha iyi anlayarak çocukların geleceği için de ebeveynlerin daha anlaşılır olmasını sağlama hedefleniyor.

Eğitimler, 10.00-13.00 saatleri arasında Pazartesi 100. Yıl Çankaya Evi, Çarşamba Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, Cuma Bayraktar Çankaya Evi’nde yapılacak. Başvurular ise aşağıdaki 9 Çankaya Evinden yapılabilecek.

KAYIT İÇİN
28 Kasım’da başlayacak programa kayıt için başvuru adresleri şöyle:

Bademlidere Çankaya Evi  
Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere  
Telefon: 0 312 437 29 69  
 
Birlik Çankaya Evi  
Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi  
Telefon: 0 312 495 40 45  
 
Esat Çankaya Evi  
Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat  
Telefon: 0 312 446 75 76  
 
Sokullu Çankaya Evi  
Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107  
Telefon: 0 312 480 02 05  

Bayraktar Çankaya Evi  
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa  
Telefon: 0 312 448 27 58  
 
Cebeci Çankaya Evi  
Kutlugün Sokak No:14 Cebeci  
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866  
 
Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi  
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2  
Telefon: 0 312 514 14 30  
 
Yıldız Çankaya Evi  
Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız  
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826  
 
Yüzüncüyıl Çankaya Evi  
1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl  
Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849 

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15 Kas 2022 - 16:12 - Belediyeler

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