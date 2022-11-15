Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında...

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket ederek her daim vatandaşlarının yanında olan Pursaklar Belediyesi, Fatih Mahallesi Kadıoğlu Sokakta geçen günlerde meydana gelen yangında evi ve tüm eşyaları yanıp kül olan aileye yardım elini uzattı.

Yanan evin yeniden yapılması için talimat veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, evi yanan vatandaşın mağduriyetini bir an önce sona erdirmek için yoğun bir çalışma yürüten belediye ekipleri en kısa zamanda çalışmalarını tamamlayarak evi kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.

‘‘Allah beterinden korusun’’

İyi günde kötü günde vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pursaklar Belediyesi olarak Fatih Mahallesi Kadıoğlu Sokakta yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Yangın sonucu düzeni bozulan hemşehrilerimizin bir nebzede olsa dertlerine derman olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın böyle bir acıyı bir daha yaşamamalarını temenni ediyorum. Allah beterinden korusun” dedi.