Ankara'da Adliye Binaları Arasında Ring Seferleri Başladı...

Ankara’daki adliyelerin 4 farklı semtte yer alması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan Başkentlilerin imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. EGO Genel Müdürlüğü; vatandaşlar, avukatlar ve adliye personellerinden gelen yoğun otobüs taleplerinin ardından harekete geçerek adliye binaları arasında ring seferlerine başladı.

143 hat numaralı ring otobüsü; Sıhhiye Adliyesi önündeki “12759” numaralı duraktan hareket ederek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine gidiyor. Ring seferleri 08.00-17.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri arasında ulaşım hizmeti verenring otobüslerinin toplam 27 kilometrelik güzergâhı şöyle:

“Sıhhiye Adliye,Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası,Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası,Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası,Mevlana Bulvarı,İsmet İnönü Bulvarı,Atatürk Bulvarı,Sıhhiye Adliye,Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası.”

“08.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA KULLANABİLİRLER”

Saat başı gerçekleştirilen seferlerle hem avukatların hem de Adliye’de işi olan vatandaşların ulaşımları kolaylaştırılmış oldu.

Yeni ring seferleriyle ilgili bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletmesi 1. Bölge Müdürü Ali Arslan,

“Vatandaşlarımızdan ve adliye çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda hat ve güzergâh çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlar, sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar bir saat aralıklarla 143 numaralı otobüsü Sıhhiye Adliye önü, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyesi güzergâhında kullanabilirler”

dedi.

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin Adliye binalarının dağınık olması olduğunu belirten Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu ise şunları söyledi:

“Binalara ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Adliyeye erişim hakkı noktasında vatandaşların rahat ulaşması lazım. Binaların dağılması nedeniyle birçok kişi yanlış binalara gidiyor. Mansur Başkan ile görüşmeler yaptık. Umarım böylesi bir hizmet hâkimlere, savcılara, avukatlara, personellere ve vatandaşlara faydalı olacaktır. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz.”