Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu...

Ekolojik Vadi’de başlatılan arıcılık kursu ile yine onlarca kadın, yeni iş kolu kazanma fırsatı yakalayacak. Arıcılık Kursunda dersler başladı. Hanımlar, verilen teorik eğitimle arıcılığı tüm detayları ile öğreniyor.

Bal üretmenin inceliklerini öğrenen kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında eğitimler veriliyor. Kovanların dizaynı, kullanımı konusunda eğitim alan hanımlar, uygulamalı eğitimlerle de bilgilerini pekiştirecek.

Doğada kovan başında pratik yapacak olan hanımlar, bal, polen, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin yanı sıra arı sütü ve ana arı(kraliçe arı) üretimi eğitimi de alacak. Kursa katılan kadınlar üretecekleri ‘Mamak Balı’nı kooperatif aracılığıyla satışa sunabilecek.

“Mamak Balının Bilinirliği Artacak”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak kırsalı, arıcılık için zengin bir floraya sahip. Bu zenginliği bir adım daha ileriye taşımak adına kadınlarımıza yönelik arıcılık kursu düzenliyoruz. Başlattığımız kurslarda öncelik kadınların. Malum bütün kovanı kraliçe arı yönetir. Biz de bu nedenle önce kraliçeleri eğitelim dedik.

Arıcılığın da ilçemizde bu işle uğraşanlara ekonomik olarak büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kursiyerlerimizin bu alanda başarılı olmaları bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz sene sertifika alan ve bal üretimi gerçekleştiren Mamak’ın üreten hanımlarını tebrik ediyorum. İnşallah bu sene de kursiyerlerimiz üretecekleri ballarla ‘Mamak Balı’nın bilinirliğini artıracak” dedi.