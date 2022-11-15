15 Kas 2022 - 13:59- Belediyeler G: 15 Kas 2022 - 14:00

Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Muhtarlara Bilgisayar Hediye...

ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara vatandaşların hizmetlerinde kullanılmak üzere masaüstü bilgisayar ve fotokopili yazıcı teslim etti.
Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Muhtarlara Bilgisayar Hediye... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Ercan, demokrasinin temsilcisi olan muhtarların her zaman yanlarında olacaklarını belirtirken vatandaşın her alanda daha iyi hizmet alabilmesi için çalıştıklarını söyledi. 

Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen bir organizasyonla Sincan’da bulunan mahalle muhtarlarına, muhtarlıklarda kullanılmak üzere Başkan Ercan tarafından masaüstü bilgisayar ve fotokopili yazıcı hediye edildi. Muhtarlar vatandaşın daha hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi için muhtarlıklara verilen bilgisayarlar için Başkan Ercan’a teşekkür etti. 

Başkan Ercan da bilgisayarlar takdiminde yaptığı konuşmada “Muhtarlarımıza, emeklerini desteklemek ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bilgisayar hediyelerimizi takdim ettik. Muhtarlarımız vatandaşın hizmeti için büyük emek veren demokrasi temsilcilerimiz. Hepsi doğrudan sandıkla seçiliyor. Dolayısıyla biz de 57 muhtarımız ve belediyemiz bir bütünüz. Sincan’ı daha güzel daha yaşanabilir bir Sincan haline getirmek için yola devam edeceğiz. Uğraşacağız, çalışacağız bizim işimiz bu. Muhtarlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

SİNCAN TARİH VE KÜLTÜR ATLASINI ANLATTI

Bilgisayar ve fotokopili yazıcıların muhtarlara takdiminin ardından olan Sincan Tarih ve Kültür Atlası, Başkan Ercan tarafından Sincanlı muhtarlara tanıtıldı. Sincan’ın tarihi öneme sahip yerleri alanında uzman tarihçiler tarafından ziyaret edilerek ve Osmanlı Arşivleri de taranarak hazırlanan Sincan Tarih ve Kültür Atlası ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak.

# Ankara Haber; Sincan Belediyesinden Muhtarlara Bilgisayar Hediye..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor...
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı...
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti...
Ankara Haber; Keçiören Hastane Temizlik Timi İş Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören Hastane Temizlik Timi İş Başında...
Ankara Haber; Dikey Bahçeler Pursaklar’a Nefes Aldırıyor... mask
Ankara Haber; Dikey Bahçeler Pursaklar’a Nefes Aldırıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Eğitimi... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Dünya Diyabet Günü Farkındalık Eğitimi...
Başkentli Babalar “Baba Destek Programı” ile Bilinçleniyor! mask
Başkentli Babalar “Baba Destek Programı” ile Bilinçleniyor!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu...
Ankara'da Adliye Binaları Arasında Ring Seferleri Başladı... mask
Ankara'da Adliye Binaları Arasında Ring Seferleri Başladı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor...
ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor... mask
ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor...
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı...
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti...
Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm... mask
Ankara Haber; Keçiören Mezbelelik Alandan Vahaya Dönüşüm...
Ankara Haber; Keçiören Hastane Temizlik Timi İş Başında... mask
Ankara Haber; Keçiören Hastane Temizlik Timi İş Başında...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Vadi’de Arıcılık Kursu...
TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? O İlçeler Ankara'nın Göbeği! İşte TOKİ Ankara'da Konut yapacağır yerler... mask
TOKİ Ankara’da Hangi İlçelere Konut Yapacak? O İlçeler Ankara'nın Göbeği! İşte TOKİ Ankara'da Konut yapacağır yerler...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak, Beypazarı ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Kasım 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak, Beypazarı ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara'da Adliye Binaları Arasında Ring Seferleri Başladı... mask
Ankara'da Adliye Binaları Arasında Ring Seferleri Başladı...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Halkının Yanında...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Ailelere Yönelik Eğitim Programı Başlatıyor...
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Naim Süleymanoğlu ile Dolu Dolu Günler Geçiriyor...
ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor... mask
ABB’nin Parkur Hazırlık Kurslarında Ek Kontenjan Başvuruları Başlıyor...
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı... mask
Ankara Haber; Keçiören Gençler İçin Eğitim Günleri Başladı...
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti... mask
Ankara Haber; Altındağ'da Her Haneye Çöp Poşeti...

15 Kas 2022 - 13:59 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL