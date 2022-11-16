16 Kas 2022 - 09:51- Gündem G: 16 Kas 2022 - 09:52

Dikkat! O Oyuncakların Satışı Yasaklandı! Bakanlığın Uyardığı Oyuncaklar Toplatılıyor!

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Ebeveynlere Huggy Wuggy video oyun karakteri oyuncakların çocukların psikososyal gelişimlerini olumsuz etkilediği uyarısında bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleri sonucu bu karakterlerle ilgili iki ürünün satışının yasaklanması, toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı.
Dikkat! O Oyuncakların Satışı Yasaklandı! Bakanlığın Uyardığı Oyuncaklar Toplatılıyor! mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının girişimleriyle çocukların psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyen Huggy Wuggy video oyun karakteri oyuncaklardan iki ürünün toplatılması, tüketicilerden geri çağrılması ve satışının yasaklanması kararlaştırıldı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Huggy Wuggy oyuncaklarla ilgili gelen şikayetler üzerine Bakanlık uzmanlarınca çalışma yapılarak, çocukların psikososyal gelişimleri için riskli olduğu değerlendirildi. Konuyla ilgili Bakanlığın web sitesinden ebeveynlere uyarı ve önerilerde bulunan bir açıklama yayımlandı. 

Açıklamada, “Konusu ve içeriği itibariyle korku öğeleri barındıran Poppy Playtime isimli bir video oyununun öğesi olarak geliştirilen “Huggy Wuggy” karakteri mevcut durumda çocuk oyuncağı kategorisinde çeşitli yerlerde satışta bulunmaktadır. Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte de korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır.

Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan bu karakterin fiziksel özellikleri itibariyle çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir.” ifadelerine yer verildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu uyarının yanı sıra oyuncakların çocuklar arasında yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı yetkililerinden iş birliği yapılmasını istedi. 

Konuyla ilgili toplantılar sonucunda söz konusu karakterlere ilişkin 2 ürünün “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı gerekçesiyle piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

# Dikkat! O Oyuncakların Satışı Yasaklandı! Bakanlığın Uyardığı Oyuncaklar Toplatılıyor!, Huggy Wuggy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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