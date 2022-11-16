Ankara Haber; Sincan Belediyesi Bir Mahalle Konağının Daha Temelini Attı...

Butona basıldı ve temele ilk harç döküldü. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 4 mahalleye konak projesinin ikincisini de hayata geçirdi. İlk temel Yenikayı Mahallesi’nde atılmasının ardından kısa süre sonra ikinci konak Polatlar Mahallesi’nde yapılmaya başlandı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Polatlar Mahallesi sakinlerinin katıldığı bir törenle temel atma gerçekleşti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan törende yaptığı konuşmada;

“Mutlu bir vesile için bir aradayız. Polatlar Mahallemizin konak temelini atıyoruz. Polatlar Mahallesinde artık konak hayalini gerçeğe kavuşturuyoruz. Sizlerden en önemli isteğim, bu konak sahipsiz kalmasın. Konağı hep doldurun. Hanımlar bir araya gelsin; erkekler, gençler bir araya gelsin. Bu konağı yaşatın. Konağımız Polatlar Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

661.74 m2’lik inşaat alanına sahip olan Mahalle Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konağın kısa sürede hizmete açılacağını belirtirken Polatlar Mahallesi sakinleri de konak yapımından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.