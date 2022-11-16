16 Kas 2022 - 11:04- Belediyeler G: 16 Kas 2022 - 11:05

Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek olmak amacıyla kura çekilişiyle “100 adet simit camekânı dağıtımı” gerçekleştirecek.

Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak! mask
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Noter huzurunda yapılacak kura çekilişine katılmak isteyen vatandaşlar, 2 Aralık 2022 tarihine kadar Gençlik Parkı Zabıta Karakolu’na başvuruda bulunabilir. “Engelsiz Başkent” anlayışıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, projeleriyle engelli vatandaşları hem sosyal hayata kazandırmayı hem de ekonomik yönden desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi “insan odaklı” belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu yıl 100 engelli vatandaşa kura çekilişi ile simit camekânı dağıtacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 100 simit satış yeri ve simit camekânı tahsis edecek olan Ankara Zabıtası, başvuru sürecini de duyurdu. Engelli vatandaşlar, istenilen evraklarla birlikte 14 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında Gençlik Parkı içinde yer alan Zabıta Karakolu’na gelerek 09.00-16.00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek. 

KURA ÇEKİLİŞİ NOTER HUZURUNDA VE CANLI YAYINDA YAPILACAK

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşların katılabileceği kura çekilişi için detaylı bilgiye “https://www.ankara.bel.tr/”adresinden ulaşılabilecek. Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekânlar, noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekânları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.

# Başkentte Engelli Vatandaşlara Ekonomik Destek: 100 Simit Camekânı Dağıtılacak!, ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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16 Kas 2022 - 11:04 - Belediyeler

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